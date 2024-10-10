انطلاق معرض عمّان الدولي للكتاب الخميس

(MENAFN
- Amman Net) تنطلق الخميس، فعاليات معرض
عمّان الدولي للكتاب 2024 الذي يقام تحت الرعاية الملكية السامية، بحضور وفد رسمي جزائري رفيع تتقدمهم وزيرة
الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي.
وبحسب بيان صادر عن اتحاد الناشرين الأردنيين، تقام الدورة 23 بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، في الفترة بين 10-19 تشرين الأول الحالي، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية ودولية بشكل مباشر أو من خلال التوكيل.
وأوضح البيان أن حفل الافتتاح الذي يقام في الساعة 11:00 صباحا يشتمل على كلمات ترحيبية لوزير الثقافة مصطفى الرواشدة، ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمّان الدولي للكتاب، جبر أبوفارس، وكلمة وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي، ومن ثم جولة على جناح "ضيف الشرف"، وجناح وزارة الثقافة، وأمانة عمّان الكبرى.
وأشار إلى أن المعرض هذا العام يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، تأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتشارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "ضيف الشرف" في الدورة الثالثة والعشرين، ببرنامج ثقافي مميز يعكس ثراء المشهد الثقافي الجزائري، بحضور وفد الجزائر الرسمي من وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى مشاركة عدد من الأدباء والكتاب الجزائريين.
ولفت إلى أن اللجنة الثقافية الأكاديمية اختارت يوسف بكّار الشخصية الثقافية لمعرض عمّان للكتاب 2024، وهو شخصية أكاديمية، وأستاذ جامعي عرف بمساهماته الكبيرة في مجال النقد الأدبي، وقدم قراءات نقدية للشعر العربي القديم والحديث، ودرس أعمال العديد من الشعراء والأدباء العرب، إلى جانب اهتمامه بالتراث العربي، والأدب الفارسي، وترجمته للعديد من الأعمال الأدبية.
ويقام على هامش المعرض برنامج ثقافي ويتضمن البرنامج الثقافي العديد من الندوات الحوارية، والثقافية، والأمسيات الشعرية والقصصية، بمشاركة عدد من الكتاب الأردنيين والعرب، إضافة إلى البرنامج الثقافي الخاص بالجزائر ضيف الشرف لهذا العام، بحسب البيان.
وأضاف أن إدارة المعرض خصصت هذا العام برنامجا ثقافيا، وحفلات التوقيع لعدد من الكتاب والأدباء الأردنيين والعرب.
ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البرنامج الثقافي الخميس، بندوة بعنوان "الأردن وفلسطين والجزائر.. قراءات تاريخية"، بمشاركة محمد عيسى العدوان، وعمر صالح العمري، وإبراهيم باجس المقدسي، يتبعها، ندوة بعنوان "مسؤولية الأردن تجاه المقدسات انطلاقا من الوصاية الهاشمية"، بمشاركة هايل داود، والأب نبيل حداد، ويديرها خالد الشقران، ثم وقفة مع كتاب" الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين: ازدهار ومنعة"، وبمشاركة الوزير السابق مهند مبيضين، والوزير الأسبق فيصل الشبول، ورعد التل، يديرها سونيا الزغول، يتبعها حوارية بعنوان" شخصيات الواقع في روايات الخيال، بمشاركة الروائية إنعام كجه جي من العراق، ويحاورها موفق ملكاوي، ويختتم اليوم الأول للمعرض بأمسية شعرية للشعراء، موسى حوامدة، وراشد عيسى، وسمير القضاة، وعبود الجابري من العراق.
وفي يوم الجمعة، اليوم الثاني للمعرض، تقام فعالية "إشهار برنامج الترجمة الأردني الصيني المشترك"، برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وحضور السفير الصيني في الأردن "تشن تشوان دونغ"، مدير الدراسات والنشر في وزارة الثقافة سالم الدهام، كما تقام ندوة بعنوان" تأثير غزة.. دور الصورة والذاكرة في إنشاء خطاب المستقبل" بمشاركة وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق إيهاب بسيسو، ويديرها الروائي هزاع البراري، ثم ندوة بعنوان" الدور الأردني في إغاثة وإسناد الأهل في قطاع غزة، بمشاركة، الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، الوزير الأسبق سميح المعايطة، والعقيد أحمد الدروع، ويديرها خالد القضاة، ثم ندوة "التراث الأثري في الجزائر والأردن.. ثراء وتنوع"، بمشاركة عيساوي بوعكاز، من الجزائر، وزيدان كفافي، ويديرها ميسون النهار، ثم فعالية بعنوان "بين القصة والرواية – شهادات وتجارب" بمشاركة باسمة العنزي من الكويت، ويحيى القيسي، وإدارة همسة يونس.
وفي يوم السبت، اليوم الثالث للمعرض، تقام ندوة بعنوان " معركة 7 أكتوبر وتداعياتها" بمشاركة الكاتب الصحفي حمادة فراعنة، ويديرها الروائي رمضان الرواشدة، ثم ندوة بعنوان " التاريخ والتراث في إصدارات مؤسسة التراث غير الربحية"، بمشاركة على النصيف من السعودية، وأحمد العرف من السعودية، ويقدم لها السفير السعودي في الأردن نايف السديري، كما تقام في هذا اليوم الندوة التكريمية لشخصية المعرض الثقافية يوسف بكار، بمشاركة عبد الكريم جرادات، وعباس عبد الحليم عباس، وهمام غصيب، وسمير الدروبي، ويديرها إبراهيم المدهون، ثم حوارية بعنوان "الروايتان الجزائرية والأردنية .. بين المحلية والعالمية، بمشاركة محمد مفلاح من الجزائر، ومحمد عبيد الله، وتقدمها ليندا عبيد، وثم ندوة بعنوان " رشاد أبوشاور.. رواية فلسطين وشاهد الأدب المقاوم، بمشاركة مراد السوداني من فلسطين، وإبراهيم السعافين، ويديرها مهند الأخرس.
وتقام يوم الأحد، اليوم الرابع من أيام معرض عمّان للكتاب، ندوة بعنوان" الترجمة بين اللغتين العربية والتركية.. الواقع والآفاق"، بمشاركة محمد أقجة من تركيا، عبد الكريم الخباص، ويديرها أسيد الحوتري، حوارية بعنوان "صناعة كاتب أدب الأطفال من منظور مؤلف وناشر، بمشاركة الكاتب محمد بسام ملص، والناشر مؤنس الحطاب، ثم ندوة بعنوان "الهوية والاغتراب: نموذج مالك بن نبي ومحمد أركون، بمشاركة جمال مقابلة، ومعاذ بني عامر، ويديرها سوزان الدبابسة، ثم ندوة بعنوان" القصة القصيرة في الأردن والجزائر.. بنى التأسيس والمآل بمشاركة الخير شوار من الجزائر، نبيل حداد، ويديرها صفاء أبوخضرة، ويختتم اليوم بأمسية شعرية بمشاركة الشعراء: حربي المصري، محمد الخضور، علي شنينات، وأمين الربيع.
ويفتتح يوم الاثنين، اليوم الخامس للمعرض، بفعالية بعنوان "تجارب إبداعية" بمشاركة فريق موهبة التطوعي من السعودية، ثم أمسية بعنوان "من الأردن سلام لبيروت" بمشاركة الإعلامية والشاعرة ماجدة داغر من لبنان، و الوزير الأسبق نبيل المصاورة، والشاعر محمد خضير، ثم ندوة بعنوان "الإبادة الثقافية في غزة.. الأرشيف والمكتبات"، بمشاركة رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراع، ويونس الشوابكة، ثم فعالية بعنوان" الأدب والحياة" بمشاركة حسن حميد من فلسطين، محمد الحوراني من سوريا، ويديرها هنادي أبوقطام، ثم ندوة بعنوان" تجربة الترجمة والترجمة البينية، بمشاركة لميس سعيدي من الجزائر، وزياد الزعبي، يديرها مخلد بركات، ثم ندوة حول " سينما غزة مع عروض أفلام، بمشاركة يوسف الشايب من فلسطين، والناقد السينمائي ناجح حسن.
ويفتتح يوم الثلاثاء، اليوم السادس من أيام المعرض، بأمسية شعرية من الشعر النبطي، بمشاركة سماح البجالي، وعليان العدوان، ويديرها مرام أبو النادي، ثم محاضرة بعنوان "أحداث الواقع وأثرها في الكشف عن إعجاز القرآن وهدايته، لسليمان الدقور، ويديرها مجاهد نوفل، ثم ندوة بعنوان "مستقبل القراءة في ظل العالم الرقمي، بمشاركة محمد عبد الكريم الزيود، ومحمد سناجلة، ويديرها شروق طومار، ثم ندوة بعنوان "الرواية والحياة.. شهادات إبداعية" بمشاركة الروائية سميحة خريس، وهدى حمد من سلطنة عمان، ويديرها صالح حمدوني، ندوة بعنوان "المرأة والكتابة ..تاريخ البدايات ورهانات اليوم"، بمشاركة فيروز رشام من الجزائر، ومها العتوم، ويديرها رؤى الحوامدة، ويختتم اليوم بحوارية مع وزير الثقافة الفلسطيني عماد الدين حمدان، يقدمها غدير حدادين.
وفي يوم الأربعاء، اليوم السابع، يفتتح بندوة بعنوان "أدب الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني"، بمشاركة حسن عبادي من فلسطين، وعبدالسلام صالح، ويديرها حليمة الدرباشي، ثم أمسية شعرية بمشاركة الشعراء" يوسف عبد العزيز، موسى الكسواني، سعيد يعقوب، محمد الفراية، عادل الترتير، يديرها سالم الدهام، ثم ندوة بعنوان" الكتابة والنشر بين مغرب الوطن العربي ومشرقه، بمشاركة سارة النمس من الجزائر، وهاشم غرايبة، ويديرها مجدي دعيبس، ثم ندوة بعنوان "حصاد الكتابة الإبداعية في الأردن والجزائر" بمشاركة قلولي بن سعد، من الجزائر، وأكرم الزعبي، يديرها وداد أبوشنب، ثم ندوة بعنوان "ادب السيرة.. نماذج وتجارب" بمشاركة زيد حمزة، ونعمان أبوعيشة، وعادل بصبوص، ويديرها سمر الزعبي.
وفي يوم الخميس، اليوم الثامن للمعرض، تقام ندوة بعنوان "طوفان الأقصى وانعكاساته الاستراتيجية" بمشاركة محسن محمد صالح، ويديرها أياد حماد، يتبعها أمسية شعرية بمشاركة الشعراء "اسلام علقم، وماريا الرفاعي، وإبراهيم الحسبان، وعلي غبن، ولؤي أحمد، يديرها جعفر العقيلي، ثم ندوة حوارية بعنوان" استلهام المكان في الرواية- تجارب وشهادات" بمشاركة الروائية لينا هويان الحسن من سوريا، وهيا صالح، يديرها زهرية الصعوب، وندوة بعنوان "من الكتابة إلى الطباعة .. تاريخ من الإثراء الحضاري"، بمشاركة إسماعيل يبرير من الجزائر، وعمر الغول، وتقدمها صفاء الحطاب، وختاما ندوة حول "الرواية والذكاء الاصطناعي" بمشاركة نائل العدوان، وأحمد رحاحلة، وإسماعيل يبرير من الجزائر، يديرها بديعة زيدان من فلسطين.
وتقام يوم الجمعة، اليوم الأخير من أيام البرنامج الثقافي للمعرض، قراءات قصصية بمشاركة نبيل عبد الكريم، ومجدولين أبو الرب، وعمار الجنيدي، وعبد الرحيم العدم، وندوة بعنوان "الأردن يدير دفة النقد الثقافي"، بمشاركة عبد القادر الرباعي، وإيمان عبد الهادي، وعامر أبو محارب، وندوة بعنوان "الرواية بين الحاضر والتاريخ" بمشاركة ضحى عاصي من مصر، الروائي جلال برجس، يديرها إكرام العطاري، ثم ندوة بعنوان" كتابة الذاكرة ومقاومة النسيان.. الأدب في مواجهة الصدمة الاستعمارية"، بمشاركة وحيد بوعزيز من الجزائر، ورولا سرحان من فلسطين، يديرها حسين نشوان، ويختتم البرنامج بحوارية حول "القصة والرواية – شهادات وتجارب"، بمشاركة إبراهيم غبيش، ومحمود الريماوي، ويديرها عثمان مشاورة.
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