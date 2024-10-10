انطلاق معرض عمّان الدولي للكتاب الخميس

MENAFN - Amman Net) تنطلق الخميس، فعاليات عمّان الدولي للكتاب 2024 الذي يقام تحت الرعاية الملكية السامية، بحضور وفد رسمي جزائري رفيع تتقدمهم الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد الناشرين الأردنيين، تقام الدورة 23 بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، في الفترة بين 10-19 تشرين الأول الحالي، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية ودولية بشكل مباشر أو من خلال التوكيل.

وأوضح البيان أن حفل الافتتاح الذي يقام في الساعة 11:00 صباحا يشتمل على كلمات ترحيبية لوزير الثقافة مصطفى الرواشدة، ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمّان الدولي للكتاب، جبر أبوفارس، وكلمة وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي، ومن ثم جولة على جناح "ضيف الشرف"، وجناح وزارة الثقافة، وأمانة عمّان الكبرى.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، تأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتشارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "ضيف الشرف" في الدورة الثالثة والعشرين، ببرنامج ثقافي مميز يعكس ثراء المشهد الثقافي الجزائري، بحضور وفد الجزائر الرسمي من وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى مشاركة عدد من الأدباء والكتاب الجزائريين.

ولفت إلى أن اللجنة الثقافية الأكاديمية اختارت يوسف بكّار الشخصية الثقافية لمعرض عمّان للكتاب 2024، وهو شخصية أكاديمية، وأستاذ جامعي عرف بمساهماته الكبيرة في مجال النقد الأدبي، وقدم قراءات نقدية للشعر العربي القديم والحديث، ودرس أعمال العديد من الشعراء والأدباء العرب، إلى جانب اهتمامه بالتراث العربي، والأدب الفارسي، وترجمته للعديد من الأعمال الأدبية.

ويقام على هامش المعرض برنامج ثقافي ويتضمن البرنامج الثقافي العديد من الندوات الحوارية، والثقافية، والأمسيات الشعرية والقصصية، بمشاركة عدد من الكتاب الأردنيين والعرب، إضافة إلى البرنامج الثقافي الخاص بالجزائر ضيف الشرف لهذا العام، بحسب البيان.

وأضاف أن إدارة المعرض خصصت هذا العام برنامجا ثقافيا، وحفلات التوقيع لعدد من الكتاب والأدباء الأردنيين والعرب.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البرنامج الثقافي الخميس، بندوة بعنوان "الأردن وفلسطين والجزائر.. قراءات تاريخية"، بمشاركة محمد عيسى العدوان، وعمر صالح العمري، وإبراهيم باجس المقدسي، يتبعها، ندوة بعنوان "مسؤولية الأردن تجاه المقدسات انطلاقا من الوصاية الهاشمية"، بمشاركة هايل داود، والأب نبيل حداد، ويديرها خالد الشقران، ثم وقفة مع كتاب" الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين: ازدهار ومنعة"، وبمشاركة الوزير السابق مهند مبيضين، والوزير الأسبق فيصل الشبول، ورعد التل، يديرها سونيا الزغول، يتبعها حوارية بعنوان" شخصيات الواقع في روايات الخيال، بمشاركة الروائية إنعام كجه جي من العراق، ويحاورها موفق ملكاوي، ويختتم اليوم الأول للمعرض بأمسية شعرية للشعراء، موسى حوامدة، وراشد عيسى، وسمير القضاة، وعبود الجابري من العراق.

وفي يوم الجمعة، اليوم الثاني للمعرض، تقام فعالية "إشهار برنامج الترجمة الأردني الصيني المشترك"، برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وحضور السفير الصيني في الأردن "تشن تشوان دونغ"، مدير الدراسات والنشر في وزارة الثقافة سالم الدهام، كما تقام ندوة بعنوان" تأثير غزة.. دور الصورة والذاكرة في إنشاء خطاب المستقبل" بمشاركة وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق إيهاب بسيسو، ويديرها الروائي هزاع البراري، ثم ندوة بعنوان" الدور الأردني في إغاثة وإسناد الأهل في قطاع غزة، بمشاركة، الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، الوزير الأسبق سميح المعايطة، والعقيد أحمد الدروع، ويديرها خالد القضاة، ثم ندوة "التراث الأثري في الجزائر والأردن.. ثراء وتنوع"، بمشاركة عيساوي بوعكاز، من الجزائر، وزيدان كفافي، ويديرها ميسون النهار، ثم فعالية بعنوان "بين القصة والرواية – شهادات وتجارب" بمشاركة باسمة العنزي من الكويت، ويحيى القيسي، وإدارة همسة يونس.

وفي يوم السبت، اليوم الثالث للمعرض، تقام ندوة بعنوان " معركة 7 أكتوبر وتداعياتها" بمشاركة الكاتب الصحفي حمادة فراعنة، ويديرها الروائي رمضان الرواشدة، ثم ندوة بعنوان " التاريخ والتراث في إصدارات مؤسسة التراث غير الربحية"، بمشاركة على النصيف من السعودية، وأحمد العرف من السعودية، ويقدم لها السفير السعودي في الأردن نايف السديري، كما تقام في هذا اليوم الندوة التكريمية لشخصية المعرض الثقافية يوسف بكار، بمشاركة عبد الكريم جرادات، وعباس عبد الحليم عباس، وهمام غصيب، وسمير الدروبي، ويديرها إبراهيم المدهون، ثم حوارية بعنوان "الروايتان الجزائرية والأردنية .. بين المحلية والعالمية، بمشاركة محمد مفلاح من الجزائر، ومحمد عبيد الله، وتقدمها ليندا عبيد، وثم ندوة بعنوان " رشاد أبوشاور.. رواية فلسطين وشاهد الأدب المقاوم، بمشاركة مراد السوداني من فلسطين، وإبراهيم السعافين، ويديرها مهند الأخرس.

وتقام يوم الأحد، اليوم الرابع من أيام معرض عمّان للكتاب، ندوة بعنوان" الترجمة بين اللغتين العربية والتركية.. الواقع والآفاق"، بمشاركة محمد أقجة من تركيا، عبد الكريم الخباص، ويديرها أسيد الحوتري، حوارية بعنوان "صناعة كاتب أدب الأطفال من منظور مؤلف وناشر، بمشاركة الكاتب محمد بسام ملص، والناشر مؤنس الحطاب، ثم ندوة بعنوان "الهوية والاغتراب: نموذج مالك بن نبي ومحمد أركون، بمشاركة جمال مقابلة، ومعاذ بني عامر، ويديرها سوزان الدبابسة، ثم ندوة بعنوان" القصة القصيرة في الأردن والجزائر.. بنى التأسيس والمآل بمشاركة الخير شوار من الجزائر، نبيل حداد، ويديرها صفاء أبوخضرة، ويختتم اليوم بأمسية شعرية بمشاركة الشعراء: حربي المصري، محمد الخضور، علي شنينات، وأمين الربيع.

ويفتتح يوم الاثنين، اليوم الخامس للمعرض، بفعالية بعنوان "تجارب إبداعية" بمشاركة فريق موهبة التطوعي من السعودية، ثم أمسية بعنوان "من الأردن سلام لبيروت" بمشاركة الإعلامية والشاعرة ماجدة داغر من لبنان، و الوزير الأسبق نبيل المصاورة، والشاعر محمد خضير، ثم ندوة بعنوان "الإبادة الثقافية في غزة.. الأرشيف والمكتبات"، بمشاركة رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراع، ويونس الشوابكة، ثم فعالية بعنوان" الأدب والحياة" بمشاركة حسن حميد من فلسطين، محمد الحوراني من سوريا، ويديرها هنادي أبوقطام، ثم ندوة بعنوان" تجربة الترجمة والترجمة البينية، بمشاركة لميس سعيدي من الجزائر، وزياد الزعبي، يديرها مخلد بركات، ثم ندوة حول " سينما غزة مع عروض أفلام، بمشاركة يوسف الشايب من فلسطين، والناقد السينمائي ناجح حسن.

ويفتتح يوم الثلاثاء، اليوم السادس من أيام المعرض، بأمسية شعرية من الشعر النبطي، بمشاركة سماح البجالي، وعليان العدوان، ويديرها مرام أبو النادي، ثم محاضرة بعنوان "أحداث الواقع وأثرها في الكشف عن إعجاز القرآن وهدايته، لسليمان الدقور، ويديرها مجاهد نوفل، ثم ندوة بعنوان "مستقبل القراءة في ظل العالم الرقمي، بمشاركة محمد عبد الكريم الزيود، ومحمد سناجلة، ويديرها شروق طومار، ثم ندوة بعنوان "الرواية والحياة.. شهادات إبداعية" بمشاركة الروائية سميحة خريس، وهدى حمد من سلطنة عمان، ويديرها صالح حمدوني، ندوة بعنوان "المرأة والكتابة ..تاريخ البدايات ورهانات اليوم"، بمشاركة فيروز رشام من الجزائر، ومها العتوم، ويديرها رؤى الحوامدة، ويختتم اليوم بحوارية مع وزير الثقافة الفلسطيني عماد الدين حمدان، يقدمها غدير حدادين.

وفي يوم الأربعاء، اليوم السابع، يفتتح بندوة بعنوان "أدب الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني"، بمشاركة حسن عبادي من فلسطين، وعبدالسلام صالح، ويديرها حليمة الدرباشي، ثم أمسية شعرية بمشاركة الشعراء" يوسف عبد العزيز، موسى الكسواني، سعيد يعقوب، محمد الفراية، عادل الترتير، يديرها سالم الدهام، ثم ندوة بعنوان" الكتابة والنشر بين مغرب الوطن العربي ومشرقه، بمشاركة سارة النمس من الجزائر، وهاشم غرايبة، ويديرها مجدي دعيبس، ثم ندوة بعنوان "حصاد الكتابة الإبداعية في الأردن والجزائر" بمشاركة قلولي بن سعد، من الجزائر، وأكرم الزعبي، يديرها وداد أبوشنب، ثم ندوة بعنوان "ادب السيرة.. نماذج وتجارب" بمشاركة زيد حمزة، ونعمان أبوعيشة، وعادل بصبوص، ويديرها سمر الزعبي.

وفي يوم الخميس، اليوم الثامن للمعرض، تقام ندوة بعنوان "طوفان الأقصى وانعكاساته الاستراتيجية" بمشاركة محسن محمد صالح، ويديرها أياد حماد، يتبعها أمسية شعرية بمشاركة الشعراء "اسلام علقم، وماريا الرفاعي، وإبراهيم الحسبان، وعلي غبن، ولؤي أحمد، يديرها جعفر العقيلي، ثم ندوة حوارية بعنوان" استلهام المكان في الرواية- تجارب وشهادات" بمشاركة الروائية لينا هويان الحسن من سوريا، وهيا صالح، يديرها زهرية الصعوب، وندوة بعنوان "من الكتابة إلى الطباعة .. تاريخ من الإثراء الحضاري"، بمشاركة إسماعيل يبرير من الجزائر، وعمر الغول، وتقدمها صفاء الحطاب، وختاما ندوة حول "الرواية والذكاء الاصطناعي" بمشاركة نائل العدوان، وأحمد رحاحلة، وإسماعيل يبرير من الجزائر، يديرها بديعة زيدان من فلسطين.

وتقام يوم الجمعة، اليوم الأخير من أيام البرنامج الثقافي للمعرض، قراءات قصصية بمشاركة نبيل عبد الكريم، ومجدولين أبو الرب، وعمار الجنيدي، وعبد الرحيم العدم، وندوة بعنوان "الأردن يدير دفة النقد الثقافي"، بمشاركة عبد القادر الرباعي، وإيمان عبد الهادي، وعامر أبو محارب، وندوة بعنوان "الرواية بين الحاضر والتاريخ" بمشاركة ضحى عاصي من مصر، الروائي جلال برجس، يديرها إكرام العطاري، ثم ندوة بعنوان" كتابة الذاكرة ومقاومة النسيان.. الأدب في مواجهة الصدمة الاستعمارية"، بمشاركة وحيد بوعزيز من الجزائر، ورولا سرحان من فلسطين، يديرها حسين نشوان، ويختتم البرنامج بحوارية حول "القصة والرواية – شهادات وتجارب"، بمشاركة إبراهيم غبيش، ومحمود الريماوي، ويديرها عثمان مشاورة.