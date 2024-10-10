السياحة : 4.7 مليون زائر للمملكة خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Amman Net) بلغ عدد الزوار القادمين إلى المملكة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، نحو 4.7 مليون زائر، وذلك حسب النشرة الإحصائية لوزارة السياحة والآثار.
وأظهرت النشرة، أن عدد سياح المبيت لنفس الفترة بلغ 4.021 مليون سائح، في حين بلغت أعداد زوار اليوم الواحد 680.723 ألف زائر.
وبحسب النشرة، بلغ الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الماضية 4.951 مليار دولار، ما يعادل نحو 3.515 مليار دينار.
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