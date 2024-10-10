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السياحة : 4.7 مليون زائر للمملكة خلال 9 أشهر

10/10/2024 5:11:42 AM
(MENAFN- Amman Net) بلغ عدد الزوار القادمين إلى المملكة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، نحو 4.7 مليون زائر، وذلك حسب النشرة الإحصائية لوزارة السياحة والآثار.

وأظهرت النشرة، أن عدد سياح المبيت لنفس الفترة بلغ 4.021 مليون سائح، في حين بلغت أعداد زوار اليوم الواحد 680.723 ألف زائر.
وبحسب النشرة، بلغ الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الماضية 4.951 مليار دولار، ما يعادل نحو 3.515 مليار دينار.

MENAFN10102024000209011053ID1108765568

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