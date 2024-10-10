ارتفاع أسعار القمح للجلسة الرابعة على التوالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أسعار القمح الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، إثر المخاوف المتعلقة بالجفاف في دول مُنتجة رئيسية.

وزادت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر في بورصة شيكاغو بنسبة 1.46% إلى 6.0775 دولار للبوشل، بعدما لامست أعلى مستوى منذ أسبوع في وقت سابق من الجلسة.

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وأفادت وكالة“رويترز” نقلاً عن أحد المتداولين في بورصة سنغافورة، بأن آفاق إنتاج القمح تتضاءل، وهناك احتمال لارتفاع السعر نتيجة ضعف مبيعات المزارعين.

وحذرت شركة“سوف إيكون” المتخصصة في استشارات سوق الحاصلات الزراعية في 25 سبتمبر الماضي، من أن معدلات حصاد القمح في روسيا تباطأت لأدنى مستوى في 11 عاماً.





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