ارتفاع أسعار القمح للجلسة الرابعة على التوالي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت أسعار القمح الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، إثر المخاوف المتعلقة بالجفاف في دول مُنتجة رئيسية.
وزادت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر في بورصة شيكاغو بنسبة 1.46% إلى 6.0775 دولار للبوشل، بعدما لامست أعلى مستوى منذ أسبوع في وقت سابق من الجلسة.
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وأفادت وكالة“رويترز” نقلاً عن أحد المتداولين في بورصة سنغافورة، بأن آفاق إنتاج القمح تتضاءل، وهناك احتمال لارتفاع السعر نتيجة ضعف مبيعات المزارعين.
وحذرت شركة“سوف إيكون” المتخصصة في استشارات سوق الحاصلات الزراعية في 25 سبتمبر الماضي، من أن معدلات حصاد القمح في روسيا تباطأت لأدنى مستوى في 11 عاماً.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108765312
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