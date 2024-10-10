Thursday, 10 October 2024 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار القمح للجلسة الرابعة على التوالي - جريدة البورصة

10/10/2024 4:39:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصلت أسعار القمح الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، إثر المخاوف المتعلقة بالجفاف في دول مُنتجة رئيسية.

وزادت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر في بورصة شيكاغو بنسبة 1.46% إلى 6.0775 دولار للبوشل، بعدما لامست أعلى مستوى منذ أسبوع في وقت سابق من الجلسة.

موضوعات متعلقة الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع في أغسطس بعد زيادة إنتاج النفط حملة هاريس جمعت مليار دولار من التبرعات منذ بدايتها ارتفاع أسعار النحاس مع ترقب مؤتمر وزير المالية الصيني

وأفادت وكالة“رويترز” نقلاً عن أحد المتداولين في بورصة سنغافورة، بأن آفاق إنتاج القمح تتضاءل، وهناك احتمال لارتفاع السعر نتيجة ضعف مبيعات المزارعين.

وحذرت شركة“سوف إيكون” المتخصصة في استشارات سوق الحاصلات الزراعية في 25 سبتمبر الماضي، من أن معدلات حصاد القمح في روسيا تباطأت لأدنى مستوى في 11 عاماً.


المصدر:

MENAFN10102024000202011048ID1108765312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث