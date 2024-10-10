بنك قناة السويس يمنح تابعة لـراية تسهيلات ائتمانية بـ1.2 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس، يتم بمقتضاه منح شركة راية حزمة من التسهيلات الائتمانية بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وقالت الشركة، إن التعاون يأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك قناة السويس لدعم قطاع التكنولوجيا في مصر، وتعميق شراكاته التجارية، وهو ما يتيح فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الشركاء، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
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ومن جانبه، ذكر هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات نحو تعزيز حضورها وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصري.
وأضاف عبد الرسول:“هذه الاتفاقية ليست فقط تعزيزا لأعمالنا التجارية، بل تعد جزءا من رؤية أوسع لدفع عجلة التحول الرقمي والاقتصادي في مصر”، مشيرًا إلى أن التعاون مع بنك قناة السويس يُعد خطوة مهمة لشركة راية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يفتح آفاقا واسعة للنمو والابتكار.
وصرح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن هذا البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو اكتشاف المزيد من فرص التعاون الجديدة بين بنك قناة السويس ومجموعة راية، مؤكدًا على حرص البنك على تقديم حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات كافة المؤسسات وتدعم خطط نموها، مما يُساهم بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
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