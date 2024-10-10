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بنك قناة السويس يمنح تابعة لـراية تسهيلات ائتمانية بـ1.2 مليار جنيه - جريدة البورصة

10/10/2024 4:39:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس، يتم بمقتضاه منح شركة راية حزمة من التسهيلات الائتمانية بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وقالت الشركة، إن التعاون يأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك قناة السويس لدعم قطاع التكنولوجيا في مصر، وتعميق شراكاته التجارية، وهو ما يتيح فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الشركاء، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

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ومن جانبه، ذكر هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات نحو تعزيز حضورها وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصري.

وأضاف عبد الرسول:“هذه الاتفاقية ليست فقط تعزيزا لأعمالنا التجارية، بل تعد جزءا من رؤية أوسع لدفع عجلة التحول الرقمي والاقتصادي في مصر”، مشيرًا إلى أن التعاون مع بنك قناة السويس يُعد خطوة مهمة لشركة راية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يفتح آفاقا واسعة للنمو والابتكار.

وصرح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن هذا البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو اكتشاف المزيد من فرص التعاون الجديدة بين بنك قناة السويس ومجموعة راية، مؤكدًا على حرص البنك على تقديم حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات كافة المؤسسات وتدعم خطط نموها، مما يُساهم بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.


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