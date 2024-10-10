إكسون تخطط لزيادة الإنتاج من حقل ستابروك في غيانا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة“إكسون موبيل” في غيانا لزيادة الإنتاج من الحقل الواقع في مربع ستابروك البحري بمقدار 18 ألف برميل يومياً بمجرد الانتهاء من تقييم المخاطر والحصول على موافقة السلطات المحلية، وفق تصريحات مدير الشركة في غيانا أليستير روتليدج أمس الأربعاء.

قال روتليدج في مؤتمر صحفي إن الشركة أنجزت بالفعل الأعمال التحضيرية، مثل زيادة التبادل الحراري وتعديل بعض الصمامات، لرفع قدرة سفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSO)“يونيتي” من 252 ألف برميل يومياً إلى 270 ألف برميل.

موضوعاتبافت يجمع قرابة ملياري دولار من بيع سندات الساموراي اليابانية تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع ترقب محضر المركزي الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع في أغسطس بعد زيادة إنتاج النفط

ومع ذلك، لا يمكن زيادة الإنتاج فعلياً حتى تتفق الشركة والسلطات البيئية ووزارة الموارد الطبيعية في غيانا على وضع نماذج وتحليل وتقييم المخاطر. وقال:“لن نرفع الإنتاج بأي قدر حتى يقتنع الجميع بأننا قمنا بعمل صحيح”.

إنتاج“إكسون” في غيانا

يبلغ إنتاج“إكسون موبيل غيانا” من النفط حالياً 665 ألف برميل يومياً. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المصرح بها للمرحلة الأولى من مشروع“ليزا” 160 ألف برميل، لكن إنتاجها الفعلي هو 157 ألف برميل يومياً، بينما يبلغ إنتاج كل من المرحلة الثانية لمشروع“ليزا” و”باياراه” 252 ألف برميل يومياً.

إنتاج الغاز

قال روتليدج إنه سيجري تحويل سفينة ذات بدن إلى سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة (FPSO) لمشروع“هامرهيد”، بدلاً من استخدام سفينة مصنوعة خصيصاً لهذا الغرض، لإنتاج ما يتراوح بين 120 ألف إلى 180 ألف برميل يومياً.

كما تمضي الشركة قدماً في تنفيذ خططها لبدء تشغيل مشروعي“أوارو” و”ويبتيل” في عام 2027. وفيما يتعلق بخطط إنتاج الغاز، خاصة من الجزء الجنوبي الشرقي من حقل ستابروك، قالت الشركة إن ذلك سيعتمد على تحليل هذا المورد ووضع النماذج لذلك عند بدء الإنتاج.

واختتم روتليدج:“بمجرد أن نبدأ الإنتاج كما فعلنا في (ليزا) و(باياراه)، نستطيع بعد ذلك ضبط تلك النماذج ومعرفة كيفية تكيف الخزانات من وجهة نظر الإنتاج والحقن على حد سواء”.





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