تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع ترقب محضر المركزي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأوروبي، قبل صدور أحدث بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة.
صعد“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.13% عند 520 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى إغلاق منذ 5 جلسات أمس الأربعاء.
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وارتفعت أسهم التأمين بنسبة 0.49%، في ظل توقعات بانتعاش القطاع وسط ضربات الأعاصير المستمرة لسواحل الولايات المتحدة.
واستقر“داكس” الألماني عند 19235 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.28% أو (+ 23 نقطة) إلى 8267 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.13% أو (- 10 نقاط) إلى 7549 نقطة.
ويترقب المستثمرون صدور محضر أحدث اجتماع للمركزي الأوروبي في وقت لاحق الخميس، لاستشراف المزيد بشأن توقعات الفائدة في ظل تأييد مسؤولي السياسة النقدية لخفض إضافي.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108765304
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