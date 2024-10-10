تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع ترقب محضر المركزي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأوروبي، قبل صدور أحدث بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة.

صعد“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.13% عند 520 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى إغلاق منذ 5 جلسات أمس الأربعاء.

موضوعات“إكسون” تخطط لزيادة الإنتاج من حقل ستابروك في غيانا الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع في أغسطس بعد زيادة إنتاج النفط حملة هاريس جمعت مليار دولار من التبرعات منذ بدايتها

وارتفعت أسهم التأمين بنسبة 0.49%، في ظل توقعات بانتعاش القطاع وسط ضربات الأعاصير المستمرة لسواحل الولايات المتحدة.

واستقر“داكس” الألماني عند 19235 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.28% أو (+ 23 نقطة) إلى 8267 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.13% أو (- 10 نقاط) إلى 7549 نقطة.

ويترقب المستثمرون صدور محضر أحدث اجتماع للمركزي الأوروبي في وقت لاحق الخميس، لاستشراف المزيد بشأن توقعات الفائدة في ظل تأييد مسؤولي السياسة النقدية لخفض إضافي.





المصدر: