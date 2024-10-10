600 ألف نازح بلبنان وتحذير أممي من أزمة إنسانية كارثية

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - حذرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، من أن لبنان يواجه أزمة إنسانية كارثية، مشيرة إلى وصول عدد النازحين داخليا إلى 600 ألف شخص.

ودعت المنسقة الأممية لتبني آليات واضحة لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع الإسرائيلي اللبناني، مشددة على خطورة الأوضاع الإنسانية جراء الحرب.

وقالت المنسقة الأممية الخاصة -أمس الأربعاء- إن "عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 على مدى السنوات الـ 18 الماضية هو ما أدى إلى الواقع القاسي الذي نشهده اليوم".

ويحظر القرار المذكور آنفا على جميع الأطراف عبور ما يسمى الخط الأزرق، وهو خط حددته الأمم المتحدة يفصل لبنان عن إسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة.

ودعت بلاسخارت لوقف إطلاق النار وإفساح المجال لإنجاح الجهود الدبلوماسية، وقالت "أعتقد أن الدعوة المشتركة لوقف إطلاق النار 21 يوما التي أطلقتها الولايات المتحدة، أو التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا، لا تزال مطروحة ومناسبة جدا، لذلك يجب ألا نتجاهلها، لا أعتقد أن هناك مبادرات جديدة تضيف إليها".

وتأتي دعوة المنسقة الأممية بعد يوم من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبنان بمصير يشابه مصير قطاع غزة الفلسطيني.

وخلال عدوانها المتواصل على لبنان، أصدرت إسرائيل إنذارات عديدة للبنانيين بمغادرة منازلهم وبلداتهم بذريعة قربها من أسلحة أو مقرات لحزب الله.

وكان آخر تلك الإنذارات، إنذار عاجل أصدرته إسرائيل أمس الأربعاء لسكان مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية بإخلائها فورا تمهيدا لقصفها، بدعوى قربها من منشآت تابعة لحزب الله.

وقد أدت مئات الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق في بيروت وفي شرق وجنوب لبنان، والتوغل البري في الجنوب إلى نزوح مئات الآلاف من اللبنانيين من منازلهم وبلداتهم، فرار من ويلات العدوان الإسرائيلي.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافةً ودموية استهدفت حتى العاصمة

بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

واستشهد 1323 لبناني منذ بدء العدوان وحتى مساء الأربعاء

فيما أصيب 3698 آخرين، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 1.2 مليون نازح، وفق الحكومة اللبنانية.