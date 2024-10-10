الاحتلال يغلق مدخل اللبن الشرقية
التاريخ
10/10/2024 4:19:25 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال منعوا الدخول والخروج من القرية، فيما تستمر في حصارها للقرية بشكل يومي عبر نصب الحواجز الطيارة.
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