Thursday, 10 October 2024 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يغلق مدخل اللبن الشرقية

10/10/2024 4:19:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال منعوا الدخول والخروج من القرية، فيما تستمر في حصارها للقرية بشكل يومي عبر نصب الحواجز الطيارة.

MENAFN10102024000205011050ID1108765273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث