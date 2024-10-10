الاحتلال يهدم بركتين زراعيتين في الجلمة شمال جنين
التاريخ
10/10/2024 4:19:25 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بركتين لتجميع المياه في قرية الجلمة شمال مدينة جنين.
وقال رئيس المجلس القروي في الجلمة رضوان شعبان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، برفقة جرافة عسكرية، وهدمت بركتين زراعيتين لتجميع المياه تعود ملكيتهما للمواطنين عبد الله عرفات فراحنة ومحمد سليمان غنيم.
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