مستعمرون يغلقون طريقا زراعيا في قصرة بالسواتر الترابية

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أغلق مستعمرون، الليلة الماضية، طريقاً زراعياً في بلدة قصرة جنوب نابلس بالسواتر الترابية.
وقال رئيس المجلس البلدي في قصرة هاني عادل، إن المستعمرين أغلقوا الليلة الماضية طريقاً زراعياً بالسواتر الترابية تؤدي إلى كروم الزيتون في المنطقة الشرقية من البلدة.
وأضاف أن هذا الإغلاق سيكون له تأثير كبير في بدء موسم قطف الزيتون في البلدة.
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