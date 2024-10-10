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مستعمرون يغلقون طريقا زراعيا في قصرة بالسواتر الترابية

10/10/2024 4:19:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أغلق مستعمرون، الليلة الماضية، طريقاً زراعياً في بلدة قصرة جنوب نابلس بالسواتر الترابية.

وقال رئيس المجلس البلدي في قصرة هاني عادل، إن المستعمرين أغلقوا الليلة الماضية طريقاً زراعياً بالسواتر الترابية تؤدي إلى كروم الزيتون في المنطقة الشرقية من البلدة.

وأضاف أن هذا الإغلاق سيكون له تأثير كبير في بدء موسم قطف الزيتون في البلدة.

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