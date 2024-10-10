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الأسير طارق عبد الفتاح يحيى من قرية العرقة غرب جنين يدخل عامه العاشر في سجون الاحتلال

10/10/2024 4:19:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - دخل المعتقل طارق عبد الفتاح خالد يحيى (29 عاماً) من قرية العرقة جنوب غرب جنين، اليوم الخميس، عامه العاشر على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت يحيى عام 2015، وحكمت عليه بالسجن 17 عاماً ونصف.

يذكر أن يحيى أكمل دراسته الجامعية داخل الأسر وتمكن من الحصول على شهادة الماجستير في الخدمة الاجتماعية من جامعة القدس في أبو ديس.

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