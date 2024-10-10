جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة قرب إيلات

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلن جيش الاحتلال -في وقت مبكر من فجر اليوم- أن سلاح الجو الاسرائيلي اعترض بنجاح مسيرة اقتربت من إسرائيل فوق البحر الأحمر لكنها لم تدخل أراضيها، وذلك بعد دقائق من إعلان المقاومة الإسلامية بالعراق عن استهداف شمال إسرائيل.

وفي الإطار ذاته، أفاد الأمن العام الأردني بسقوط جسم متفجر في مدينة العقبة الساحلية "دون وقوع إصابات" مشيرا إلى أن سلاح الهندسة الملكي تعامل مع شظايا وبقايا الجسم المتفجر.

فيما قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها استهدفت بواسطة الطائرات المسيرة "هدفا حيويا" شمال إسرائيل فجر اليوم الخميس.

وذكرت في بيان أنها ستستمر بنهجها "في مقاومة الاحتلال نصرة لأهالي فلسطين ولبنان" وستواصل "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة، ردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ضرب العديد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

كما تنفذ إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي غارات وهجمات صاروخية عنيفة شملت معظم مناطق لبنان بما في ذلك بيروت، في تجاهل صارخ للتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.