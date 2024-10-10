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مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك في جنوب لبنان

10/10/2024 4:19:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي برتبة رائد في قوات الاحتياط خلال المعارك الدائرة مع حزب الله في جنوب لبنان.

وأمس الأربعاء قتل إسرائيليان في "كريات شمونة" وأصيب عدد آخر جراء الصواريخ من جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس الثلاثاء مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي فإن عدد الجنود الذين قتلوا منذ 7 من أكتوبر 2023 بلغ 731 قتيلا

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