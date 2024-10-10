مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي برتبة رائد في قوات الاحتياط خلال المعارك الدائرة مع حزب الله في جنوب لبنان.
وأمس الأربعاء قتل إسرائيليان في "كريات شمونة" وأصيب عدد آخر جراء الصواريخ من جنوب لبنان.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس الثلاثاء مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.
وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي فإن عدد الجنود الذين قتلوا منذ 7 من أكتوبر 2023 بلغ 731 قتيلا
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