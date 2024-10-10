وزير الداخلية يلتقي ممثل كندا الجديد ورئيس مكتب تمثيل أذربيجان لدى فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - التقى وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ممثل
كندا الجديد لدى فلسطين جراهام داتلز، ورئيس مكتب تمثيل دولة أذربيجان إلهام نظرلي في مقر الوزارة في مدينة رام الله.
ورحب اللواء هب الريح، بالممثل الكندي الجديد، متمنيا له النجاح في مهمته، معبرا عن تطلعات الوزارة إلى التعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
بدوره، أبدى داتلز استعداد بلاده لدعم المشاريع المشتركة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، كما عبر عن التزام بلاده بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي من أجل دفع السلام في المنطقة.
كما استقبل اللواء هب الريح، رئيس مكتب تمثيل دولة أذربيجان لدى فلسطين إلهام نظرلي، وبحثا تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.
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