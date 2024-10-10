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وزير الداخلية يلتقي ممثل كندا الجديد ورئيس مكتب تمثيل أذربيجان لدى فلسطين

10/10/2024 4:19:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - التقى وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ممثل كندا الجديد لدى فلسطين جراهام داتلز، ورئيس مكتب تمثيل دولة أذربيجان إلهام نظرلي في مقر الوزارة في مدينة رام الله.

ورحب اللواء هب الريح، بالممثل الكندي الجديد، متمنيا له النجاح في مهمته، معبرا عن تطلعات الوزارة إلى التعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أبدى داتلز استعداد بلاده لدعم المشاريع المشتركة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، كما عبر عن التزام بلاده بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي من أجل دفع السلام في المنطقة.

كما استقبل اللواء هب الريح، رئيس مكتب تمثيل دولة أذربيجان لدى فلسطين إلهام نظرلي، وبحثا تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.

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