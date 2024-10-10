الهيئة العامة للخدمات الحكومية في مصر تنظم مزادا علنيا بنادي الجيزة الرياضي

(MENAFN
) الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمبيعات المهملة والجمارك في جمارك
بورسعيد، برئاسة محمد النوتي، نظمت مزادًا علنيًا في قاعة نادي الجيزة الرياضي الواقعة في شارع البحر الأعظم تحت كوبري عباس في الجيزة. وقد تم تنظيم هذا المزاد خصيصًا لبيع مجموعة من السيارات والبضائع المختلفة التي تم تصنيفها على أنها مهملة أو راكدة في ميناء بورسعيد. يهدف هذا الحدث إلى التخلص من الفائض من المخزون الذي يشغل مساحة قيمة في مرافق الميناء.
كذلك تم بيع إجمالي 84 قطعة خلال جلسة المزاد، مما حقق إيرادات كبيرة بلغت 52 مليون و914 ألف و500 جنيه. تعكس هذه الصفقة الناجحة فعالية عملية المزاد في التخلص من هذه العناصر الراكدة، مما يوفر دفعة للاقتصاد ويحرر أيضًا المساحة المطلوبة في الميناء. وقد جذب المزاد العديد من المزايدين، مما يبرز الطلب على هذه البضائع وأهمية مثل هذه الأحداث في إدارة المخزون الزائد.
كما تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود أوسع للامتثال لتوجيهات رئاسية تهدف إلى القضاء على البضائع الراكدة والمهملة المخزنة في الموانئ المصرية. تؤكد هذه المبادرة التزام الحكومة بتحسين عمليات الموانئ وكفاءتها من خلال ضمان أن تعمل الموانئ بشكل أساسي كنقاط عبور بدلاً من كونها مرافق لتخزين السلع والبضائع. إن المراقبة المنتظمة لحالة الحاويات والمخزون المهمل في المستودعات والساحات الجمركية تعد خطوة حاسمة لتحقيق هذه الأهداف.
ومن خلال تحويل الموانئ المصرية إلى نقاط عبور فعالة، تأمل الحكومة في تعزيز قدرات التجارة واللوجستيات، مما يسهم في التنمية الاقتصادية للبلاد. إن التخلص من المخزون المهمل هو خطوة مهمة نحو تحسين عمليات الموانئ، مما يمكّن من تدفق أكثر سلاسة للبضائع ويعزز بيئة تجارية أكثر ديناميكية في مصر. لا تساهم هذه الطريقة فقط في إدارة الموارد بشكل أفضل، بل تتماشى أيضًا مع الرؤية الاستراتيجية لتحديث بنية التجارة التحتية في البلاد.
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