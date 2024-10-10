ليبيا تستعيد إنتاج النفط إلى نفس مستوياته تقريبا قبل الاضطرابات السياسية

(MENAFN
) تمكنت ليبيا من استعادة إنتاج النفط في البلاد إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت سائدة قبل الأزمة السياسية الأخيرة التي أدت إلى توقف الإنتاج في عدد من الحقول. يمثل هذا التعافي خطوة مهمة نحو استقرار قطاع النفط الحيوي في البلاد، والذي تأثر بشدة بالأزمة. استئناف الإنتاج يعكس جهود ليبيا لاستعادة السيطرة على أحد أهم القطاعات الاقتصادية، الذي يعتبر مصدرًا رئيسيًا لإيرادات البلاد.
كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الثلاثاء أن معدلات الإنتاج الإجمالية بلغت 1,133,133 برميلًا من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 206,666 برميلًا مكافئًا من الغاز الطبيعي. وأشارت وكالة الأنباء الليبية "وال" إلى أن هذه الأرقام تعكس استئناف الإنتاج بوتيرة قوية، مما يقرب البلاد من مستويات الإنتاج التي كانت سائدة قبل الأزمة. يُعد استعادة إنتاج النفط تطورًا إيجابيًا للاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط.
كذلك أرجع المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط هذا الإنجاز إلى "الجهود المشتركة" التي بذلها موظفو المؤسسة والشركات النفطية المرتبطة بها. هذه الفرق عملت بلا كلل على استعادة الإنتاج بعد رفع حالة القوة القاهرة مؤخرًا، والتي كانت مفروضة بسبب الاضطرابات السياسية. تعكس هذه الجهود مرونة قطاع النفط الليبي وقدرته على التعافي من الاضطرابات.
وفي المستقبل القريب، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط والغاز سيعود إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الإغلاق خلال الأيام المقبلة. ويبرز هذا التعافي السريع كفاءة الجهود المبذولة للتغلب على التحديات التي فرضتها الأزمة الأخيرة. من المتوقع أن يلعب استئناف الإنتاج بمستوياته الطبيعية دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد الليبي والحفاظ على مكانة البلاد كلاعب رئيسي في سوق النفط العالمي.
MENAFN10102024000045015839ID1108765134
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.