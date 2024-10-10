منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان تفيد بأن هناك اقتراحًا لوقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا بين إسرائيل وحزب الله

(MENAFN
) أفادت منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر, بأن هناك اقتراحًا لوقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا بين إسرائيل وحزب الله, مدعومًا من الولايات المتحدة وفرنسا, لا يزال قيد الدراسة, يهدف هذا الاقتراح إلى تسهيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم انتهاكه من قبل الطرفين لسنوات عديدة.
كذلك تأسست بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 في عام 2006, وتعتزم دعم الجيش اللبناني في تأمين حدوده الجنوبية مع إسرائيل, تسعى البعثة لضمان أن تكون هذه المنطقة خالية من الأسلحة أو الجماعات المسلحة, باستثناء تلك المعترف بها من الحكومة اللبنانية, ومع ذلك, أثار هذا الهدف توترات مع حزب الله, المجموعة المدعومة من إيران التي تتحكم فعليًا في جنوب لبنان.
كما تشير التقارير إلى أن القرار يحظر على جميع الأطراف عبور ما يسمى بـ "الخط الأزرق", وهو حدده الأمم المتحدة لفصل لبنان عن الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل, بما في ذلك مرتفعات الجولان, وشددت جانين هينس-بلاسخارت, المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان, على ضرورة وجود خارطة طريق عملية لتنفيذ القرار 1701, وأشارت إلى أن عدم وجود تنفيذ فعال على مدى الثمانية عشر عامًا الماضية ساهم في الوضع الحالي الحرج, يجب أن تتلقى أي تعديلات على القرار موافقة من مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا وتحتاج إلى موافقة كل من إسرائيل وحزب الله.
وعلى الرغم من دعوات إسرائيل لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة لتعديل مواقعهم بعد العمليات عبر الحدود التي تستهدف مقاتلي حزب الله, لا تزال البعثة قائمة بعملياتها في جنوب لبنان, مؤخرًا, أكد حزب الله أنه نجح في صد القوات الإسرائيلية المتقدمة, بينما تتصاعد التوترات, يركز المجتمع الدولي بشكل متزايد على إقامة مسار نحو تخفيف التصعيد وضمان تنفيذ فعال للتدابير السلمية في المنطقة, تسلط الوضع المتطور الضوء على تعقيدات الصراع بين إسرائيل وحزب الله والتحديات الكبيرة المتعلقة بالحفاظ على الاستقرار على هذا الحدود المتوترة.
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