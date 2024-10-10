وسائل الإعلام السورية الرسمية تفسد بأن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت المدينة الصناعية في حسياء

(MENAFN
) في صباح يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر, أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت المدينة الصناعية في حسياء, الواقعة في ريف حمص, وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الضربات كانت موجهة إلى مصنع سيارات داخل المنطقة الصناعية, مما أدى إلى أضرار مادية كبيرة.
وأشارت تقارير إضافية من "سانا" إلى أن الهجمات الإسرائيلية انطلقت من شمال لبنان, حيث استهدفت ليس فقط مصنع التجميع في حمص, بل أيضاً موقعاً عسكرياً في منطقة حماة, وأسفرت هذه الضربات الجوية عن إصابات, مع تأكيد تقارير إصابة أربعة أفراد في حادث حسياء, بالإضافة إلى ذلك, أفادت وسائل الإعلام السورية باندلاع حريق في بلدة معرين, نُسب إلى قصف إسرائيلي استهدف نقطة عسكرية, كما أبلغ السكان في درعا عن سماعهم لانفجارات, مما يبرز التأثير الواسع للنزاعات الأخيرة, علاوة على ذلك, ظهرت ادعاءات حول جولة قصف منفصلة يُعتقد أنها أمريكية, استهدفت مدينة البوكمال في ريف دير الزور شرقي سوريا.
كما يأتي هذا التصعيد في العنف بعد حادث مأساوي تم الإبلاغ عنه من قبل "سانا" في وقت سابق من الأسبوع, حيث أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل سبعة مدنيين, بينهم نساء وأطفال, وإصابة أحد عشر آخرين بعد استهداف مبنى سكني في حي المزة بدمشق, ومنذ اندلاع الصراع السوري في عام 2011, قامت إسرائيل بانتظام بتنفيذ ضربات جوية عبر الأراضي السورية, مشيرة إلى الحاجة لاستهداف الفصائل المدعومة من إيران والمواقع العسكرية المرتبطة بالحكومة السورية, يعكس هذا النمط المستمر من العدوان تصاعد التوترات في المنطقة والديناميات المعقدة التي تؤثر على الصراع السوري.
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