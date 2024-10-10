مصر ترفض بشكل قاطع الاتهامات التي وجهها قائد قوات الدعم السريع في السودان

(MENAFN
) رفضت مصر بشكل قاطع الاتهامات التي وجهها محمد حمدان دقلو, المعروف بحمدتي, قائد قوات الدعم السريع في السودان, الذي زعم أن الضربات الجوية المصرية استهدفت قواته في منطقة جبل موي في ولاية سنار, وفي بيان صدر بعد منتصف الليل يوم الأربعاء/الخميس, أوضحت وزارة الخارجية المصرية أن الجيش المصري غير متورط في القتال الجاري في السودان ودعت المجتمع الدولي إلى فحص الأدلة التي تدعم مزاعم حمدتي.
وأبرزت الوزارة أن هذه الادعاءات ظهرت في وقت تتزايد فيه الجهود المصرية لتسهيل التوصل إلى حل للنزاع المستمر, وحماية المدنيين, وتعزيز مبادرات المساعدات الإنسانية الدولية للمتضررين من العنف في السودان, وأكد البيان على التزام مصر بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي, مشددًا على استعدادها لتقديم الدعم اللازم للسودان في مواجهة الأضرار الكبيرة التي تسبب بها النزاع, في تصريحاته المصورة, اتهم حمدتي مصر بالمشاركة في الضربات الجوية ضد قوات الدعم السريع, زاعمًا أن قواته تعرضت "للقتل والخداع بشكل غادر على يد الطائرات المصرية", وأعرب عن استيائه من ما يراه زيادة في مستوى المشاركة المصرية في الصراع, مشيرًا إلى أنه كان قد اختار سابقًا عدم التعليق على التصرفات المزعومة للطيران المصري لكنه شعر بأنه مضطر للحديث مع تصاعد التوترات.
كما اتهم حمدتي الحكومة المصرية بتوفير التدريب والموارد العسكرية للجيش السوداني, بما في ذلك التكنولوجيا المتعلقة بالطائرات المسيرة, في ظل الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع, تسلط هذه الاتهامات الضوء على التعقيدات المتزايدة والتوتر المحيط بالصراع السوداني, حيث يتم التدقيق في أدوار الفاعلين الخارجيين في سياق حرب أهلية مطولة, وتعكس استجابة مصر جهودها للتنقل في هذه الوضعية المعقدة, حيث تسعى لتأكيد دورها كعامل استقرار في المنطقة مع معالجة التحديات الإنسانية الناجمة عن الصراع في السودان.
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