ممثلو حماس وفتح يجتمعون في القاهرة

(MENAFN
) في تقدم ملحوظ للحكم الفلسطيني, اجتمع ممثلو حماس وفتح يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر, في القاهرة, تحت رعاية المسؤولين المصريين, وشملت الاجتماع شخصيات بارزة من كلا الجماعتين: خالد الحيّة يمثل حماس ومحمود العالول يمثل فتح, ووفقًا لمصادر مطلعة على المفاوضات, تم الإبلاغ عن أجواء بناءة, مع التركيز على مقترحات ذات مغزى تهدف إلى تعزيز التعاون بين الفصيلين.
كما كان أحد المحاور الأساسية للنقاش هو الحاجة الملحة للوحدة بين الفلسطينيين, خاصة في ظل النزاعات المستمرة والتحديات الإنسانية الصعبة, شمل الحوار استكشاف طرق لإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية (بي ال او) والجهاز الحاكم, بهدف إنهاء الأعمال العدائية وتسهيل تدفق المساعدات إلى قطاع غزة, وفقًا لمطلعين, يبدو أن هناك توافقًا ناشئًا بين حماس وفتح, مما يبرز التزامهما المشترك بمواصلة المناقشات الثنائية والفصائلية في المستقبل القريب, على الرغم من عدم الإعلان عن جدول زمني محدد.
كذلك يبدو أن الدافع وراء هذه المحادثات ينبع من الرغبة المتبادلة في التعاون, مما يبرز الدور الحاسم لمصر كوسيط في سد الفجوة بين الفصائل المتنافسة تاريخيًا, يمكن أن تؤثر نتائج هذه المناقشات بشكل كبير على المشهد السياسي الداخلي للحكم الفلسطيني والسياق الجيوسياسي الأوسع في المنطقة, لا سيما فيما يتعلق بمبادرات السلام والمساعدات الإنسانية.
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