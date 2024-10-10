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الاحتلال يطلق قنابل الغاز السام اتجاه المواطنين عند حاجز الحمرا العسكري

10/10/2024 3:07:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، قنابل الغاز السام اتجاه المواطنين عند حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أغلق الحاجز أمام حركة المواطنين وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين.

ويشهد الحاجز منذ أكثر من عام تصاعدا في إجراءات الاحتلال القمعية بحق المواطنين.

MENAFN10102024000205011050ID1108765064

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