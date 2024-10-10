الاحتلال يطلق قنابل الغاز السام اتجاه المواطنين عند حاجز الحمرا العسكري
التاريخ
10/10/2024 3:07:28 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الأغوار/PNN- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، قنابل الغاز السام اتجاه المواطنين عند حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.
وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أغلق الحاجز أمام حركة المواطنين وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين.
ويشهد الحاجز منذ أكثر من عام تصاعدا في إجراءات الاحتلال القمعية بحق المواطنين.
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