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الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في بلدة الزاوية غرب سلفيت

10/10/2024 2:09:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين قيد الإنشاء في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال العسكرية هدمت منزلين قيد الانشاء في المنطقة الشرقية يتكون كل منهما من طابقين، وتعود ملكيتهما للمواطنين محمود علي سند، ووليد ثائر علي سند.

وكانت قوات الاحتلال هدمت أيضا الشهر الماضي في الزاوية، منزلين قيد الإنشاء تعودان للمواطن جهاد إبراهيم رداد ومكون من ثلاثة طوابق، والآخر للمواطنة سندس جمال موقدي.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت منذ السابع من أكتوبر ما مجموعه 689 عملية هدم.

وشملت عمليات الهدم 868 منشأة، بينها 373 منزلا مأهولا، 89 منزلا غير مأهول، و241 منشأة زراعية وغيرها، فيما تركزت في محافظات القدس بـ 221 منشأة، والخليل بهدم 204 منشأة فيها ثم محافظة نابلس بهدم 92 منشأة.

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