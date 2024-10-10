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سانا: أضرار مادية باستهداف إسرائيل مصنعا وموقعا عسكريا بسوريا

10/10/2024 2:09:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق/PNN- شن الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، غارات جوية على مصنع سيارات وموقع عسكري في سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا": "وقعت أضرار مادية في أحد المعامل بمدينة حسيا بريف حمص (وسط)؛ جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف المدينة وموقعا عسكريا بريف حماة (وسط)".

ونقلت عن مصدر عسكري لم تسمه: "فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان".

وأوضح أن الهجوم "استهدف معملا لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص وأحد المواقع العسكرية في حماة، والخسائر اقتصرت على الماديات".

والثلاثاء، استشهد7 مدنيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب 11 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بالعاصمة دمشق.

ومنذ عام 2011 تشن إسرائيل من حين لآخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة للنظام السوري.

وتأتي غارات الخميس في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى حرب واسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

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