سانا: أضرار مادية باستهداف إسرائيل مصنعا وموقعا عسكريا بسوريا

(MENAFN
- Palestine News Network
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دمشق/PNN- شن الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، غارات جوية على مصنع
سيارات وموقع عسكري في سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية.
وقالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا": "وقعت أضرار مادية في أحد المعامل بمدينة حسيا بريف حمص (وسط)؛ جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف المدينة وموقعا عسكريا بريف حماة (وسط)".
ونقلت عن مصدر عسكري لم تسمه: "فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان".
وأوضح أن الهجوم "استهدف معملا لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص وأحد المواقع العسكرية في حماة، والخسائر اقتصرت على الماديات".
والثلاثاء، استشهد7 مدنيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب 11 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بالعاصمة دمشق.
ومنذ عام 2011 تشن إسرائيل من حين لآخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة للنظام السوري.
وتأتي غارات الخميس في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى حرب واسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
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