42 مليون ريال لصيانة مساجد الباحة

(MENAFN
- Al Watan)
دشن وزير
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال تفقده مقر فرع الوزارة بمنطقة الباحة ولقاء العاملين بالفرع اليوم، مشاريع
لعقود الصيانة والتشغيل لجوامع ومساجد المنطقة بتكلفة تزيد عن 42 مليون ريال، تمثل هذه العقود الجوامع بالمنطقة بنسبة 100 %، فيما تشمل العقود للمساجد بنسبة 66 %.
واطلع الوزير على سير العمل في الفرع وأبرز الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين، وكذلك الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله، كما التقى بمنسوبي ومنسوبات الفرع والمراجعين.
وقد دشن وزير الشؤون الإسلامية المبادرة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بزراعة خمسين ألف شجرة بمساجد وجوامع المنطقة على مدى ثلاثة أعوام، لرفع نسبة الغطاء النباتي والقضاء على التصحر وزيادة المساحات الخضراء في محيط الجوامع والمساجد، ومكافحة التلوث، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين المشهد الحضاري، وزيادة المساحات الخضراء حول بيوت الله لمواكبة رؤية المملكة 2030، التي من مستهدفاتها وأبرز مشاريعها السعودية الخضراء.
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