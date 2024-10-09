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42 مليون ريال لصيانة مساجد الباحة

10/9/2024 11:29:49 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال تفقده مقر فرع الوزارة بمنطقة الباحة ولقاء العاملين بالفرع اليوم، مشاريع لعقود الصيانة والتشغيل لجوامع ومساجد المنطقة بتكلفة تزيد عن 42 مليون ريال، تمثل هذه العقود الجوامع بالمنطقة بنسبة 100 %، فيما تشمل العقود للمساجد بنسبة 66 %.
واطلع الوزير على سير العمل في الفرع وأبرز الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين، وكذلك الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله، كما التقى بمنسوبي ومنسوبات الفرع والمراجعين.
وقد دشن وزير الشؤون الإسلامية المبادرة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بزراعة خمسين ألف شجرة بمساجد وجوامع المنطقة على مدى ثلاثة أعوام، لرفع نسبة الغطاء النباتي والقضاء على التصحر وزيادة المساحات الخضراء في محيط الجوامع والمساجد، ومكافحة التلوث، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين المشهد الحضاري، وزيادة المساحات الخضراء حول بيوت الله لمواكبة رؤية المملكة 2030، التي من مستهدفاتها وأبرز مشاريعها السعودية الخضراء.

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