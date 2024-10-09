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تخريج 26 مشروعا ناشئا في مسرعة الأحساء

10/9/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لتطوير الأعمال ((سنا)) التابع لغرفة الأحساء، تخريج 26 مشروعًا ناشئًا لخريجي مسرعة ((سنا 2024))، وهي مبادرة موجهة للشركات الناشئة في مراحلها الأولية، وتقدم حزمة من البرامج المكثفة، والورش التطويرية، بهدف تعزيز المعرفة، وتنمية الابتكار، وتسريع النمو، ومن بين نماذج المشاريع مشروع هندسي للاستشارات الهندسية: يواجه 80% من مشاريع المهندسين المعماريين، عند استلامها تتبين فيها اختلافات ومشاكل، بسبب الانتهاكات للامتثال لكود البناء السعودي وقيود الإبداع في التصميم المعماري، والمنصة في المكتب قائمة على الذكاء الاصطناعي، تعمل على أتمتة إنشاء المخططات الهندسية ((معمارية)) متمثلة لكود البناء السعودي، مع إعطاء الأولوية لتصميم مستدام معماري مع جودة الحياة، إضافة لمشروع الموقف الذكي الذي يدعم ويساعد ويحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع منصة قوائم محاسب وهي منصة رقمية، قائمة على خدمات المحاسبة، ومسك الدفاتر، وتهتم بحل مشكلة العشوائية في رحلة العميل، وارتفاع تكلفة الخدمات لدى المحاسبين المرخصين والقانونيين، وتقديم حل شامل للمنشآت الناشئة والصغيرة من مسك الدفاتر إلى إعداد القوائم المالية، واعتمادها عبر محاسب قانوني وتحليلها ماليًا عبر الذكاء الاصطناعي.
كما تم تقديم مشروع الذراع الذكية، الذي يتكون من فريق عمل من تخصص البرمجيات، ويعمل من خلال المحاكاة الصوتية، وتم الحصول على القبول المبدئي لبراءة الاختراع، وهو حاليًا في مراحله النهائية من التشغيل، ومشروع منصة مكنة للملتقيات والمعارض: السعي لصناعة الفعاليات ذات النتائج الإيجابية الملموسة، التي تمكن الشباب من التعرف على الفرص المتاحة، وفق توجهات رؤية المملكة 2030، ومشروع منصة أريب وهي منصة رقمية، تركز على إتقان المهارة، يعمل فيها فريق متخصص في المجال المالي والتقني والتدريب.

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