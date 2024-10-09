تخريج 26 مشروعا ناشئا في مسرعة الأحساء

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لتطوير الأعمال ((سنا)) التابع لغرفة الأحساء، تخريج 26 مشروعًا ناشئًا لخريجي مسرعة ((سنا 2024))، وهي مبادرة موجهة للشركات الناشئة في مراحلها الأولية، وتقدم حزمة من البرامج المكثفة، والورش التطويرية، بهدف تعزيز المعرفة، وتنمية الابتكار، وتسريع النمو، ومن بين نماذج المشاريع مشروع هندسي للاستشارات الهندسية: يواجه 80% من مشاريع
المهندسين المعماريين، عند استلامها تتبين فيها اختلافات ومشاكل، بسبب الانتهاكات للامتثال لكود البناء السعودي وقيود الإبداع في التصميم المعماري، والمنصة في المكتب قائمة على الذكاء الاصطناعي، تعمل على أتمتة إنشاء المخططات الهندسية ((معمارية)) متمثلة لكود البناء السعودي، مع إعطاء الأولوية لتصميم مستدام معماري مع جودة الحياة، إضافة لمشروع الموقف الذكي الذي يدعم ويساعد ويحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع منصة قوائم محاسب وهي منصة رقمية، قائمة على خدمات المحاسبة، ومسك الدفاتر، وتهتم بحل مشكلة العشوائية في رحلة العميل، وارتفاع تكلفة الخدمات لدى المحاسبين المرخصين والقانونيين، وتقديم حل شامل للمنشآت الناشئة والصغيرة من مسك الدفاتر إلى إعداد القوائم المالية، واعتمادها عبر محاسب قانوني وتحليلها ماليًا عبر الذكاء الاصطناعي.
كما تم تقديم مشروع الذراع الذكية، الذي يتكون من فريق عمل من تخصص البرمجيات، ويعمل من خلال المحاكاة الصوتية، وتم الحصول على القبول المبدئي لبراءة الاختراع، وهو حاليًا في مراحله النهائية من التشغيل، ومشروع منصة مكنة للملتقيات والمعارض: السعي لصناعة الفعاليات ذات النتائج الإيجابية الملموسة، التي تمكن الشباب من التعرف على الفرص المتاحة، وفق توجهات رؤية المملكة 2030، ومشروع منصة أريب وهي منصة رقمية، تركز على إتقان المهارة، يعمل فيها فريق متخصص في المجال المالي والتقني والتدريب.
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