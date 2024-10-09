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الحد من هدر 16 مليون م2 من الأسفلت

10/9/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مركز مشاريع البنية التحتية، بمنطقة الرياض، أن برنامج جودة الطرق - الذي أعلنت عنه أمانة منطقة الرياض في 24 سبتمبر الماضي - يهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحسين تجربة التنقل الآمن في مدينة الرياض.
ويعمل المركز ضمن إطار دوره في عملية التخطيط، وضمان امتثال أعمال التنفيذ وفق المخطط له، حيث قام بجمع أكثر من 200 ألف مشروع حالي ومستقبلي وتحليلها ودمجها؛ مما مكّن المركز من إعادة توجيه أولويات تنفيذ إعادة السفلتة، بما يضمن عدم ازدواجيتها مع مشاريع مخطط تنفيذها خلال 5 أعوام قادمة؛ الأمر الذي أسهم في تجنّب هدر أكثر من 16 مليون م2 من طبقات الأسفلت بمنهجية موحّدة ترتكز على الاستدامة، وضمان السلامة المرورية.
يذكر أن برنامج جودة الطرق يأتي في إطار جهود المركز بالتكامل مع أمانة منطقة الرياض، وشركاء النجاح من الجهات كافة؛ للارتقاء بجودة الحياة، وتوفير بيئة مستدامة ومزدهرة، تلبي طموحات قاطني مدينة الرياض تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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