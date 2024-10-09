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إصابات الحروق تحاصر سكان الغربية

10/9/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تحاصر الإصابات بالحروق منطقة مكة المكرمة، حيث سجلت أكثر مناطق المملكة إصابات بالحروق، والتي بلغت ضعف 10مناطق مجتمعة ممثلة في: الحدود الشمالية، ونجران، والباحة، والجوف، وتبوك، وحائل، وجازان، وعسير، والقصيم، والمدينة المنورة، في وقت حصدت مناطق الجنوب عسير، وجازان، والباحة، ونجران 7% من إجمالي إصابات الحروق على مستوى مناطق المملكة، وتصدرت منطقة نجران أقل مناطق الجنوب إصابات بالحروق بـ1%.
إصابات الحروق
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي، إصابات الحروق المبلغة للعام الماضي، حيث بلغ إجمالي بلاغات إصابات الحروق 10.728 بلاغا، واستنفرت الهيئة جهودها في مباشرة إصابات الحروق، وإسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات، وتصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة، كأكثر المناطق بلاغات إصابات الحروق، في المقابل، سجلت منطقة نجران أقل مناطق المملكة بلاغات لإصابات الحروق بين جميع مناطق المملكة.
4 أنواع
أكدت وزارة الصحة أن إصابات الحروق من الإصابات الشائعة، وأن أنواع الحروق تتمثل في: حروق الجلد السطحية ((حروق الدرجة الأولى))، وحروق الجلد ذات السماكة الجزئية ((حروق الدرجة الثانية))، وحروق الجلد العميقة الجزئية ((حروق الدرجة الثالثة))، وحروق بسمك كامل ((حروق الدرجة الرابعة))، مشيرة إلى أن أسباب الحروق تشتمل على الماء الساخن، والأجسام الساخنة، والنار، والمواد الكيميائية، والكهرباء، والتعرض المفرط لأشعة الشمس.
إصابات الجنوب
سجلت إصابات الحروق في مناطق الجنوب ((عسير، وجازان، والباحة، ونجران)) 723 إصابة، وتصدرت عسير إصابات الحروق على مستوى الحنوب بإجمالي 350 إصابة بـ84%، وحلت جازان ثانيًا، بإجمالي 193 إصابة بـ27%، والباحة ثالثًا، بإجمالي 124 إصابة بـ17%، ونجران أخيرا بإجمالي 56 إصابة بـ8%.
الأقل إصابات
تصدرت منطقة نجران أقل مناطق المملكة إصابات بالحروق، حيث بلغ إجمالي إصابات الحروق 56 إصابة بـ1%، وحلت الحدود الشمالية ثانيًا، بإجمالي 112 إصابة بـ1.4%، والباحة ثالثًا، بإجمالي 124 إصابة بـ1.15%، والجوف رابعًا، بإجمالي 154 إصابة بـ1.43%، وجازان خامسًا، بإجمالي 193 إصابة بـ1.78%، وحائل سادسًا، بإجمالي 201 إصابة بـ2%.
حوادث الحروق
استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من إصابات الحروق، حيث بلغ إجمالي إصابات الحروق 4111 إصابة بـ38%، وحلت منطقة الرياض ثانيًا، بإجمالي 2414 إصابة بـ23%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 1431 إصابة بـ13%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 708 إصابة بـ7%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 566 إصابة بـ5%، وعسير سادسًا، بإجمالي 350 إصابة بـ3.26%، وتبوك سابعًا، بإجمالي 308 إصابات بـ3%.

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