إصابات الحروق تحاصر سكان الغربية

(MENAFN
- Al Watan)
تحاصر الإصابات بالحروق منطقة مكة المكرمة، حيث سجلت أكثر مناطق المملكة إصابات بالحروق، والتي بلغت ضعف 10مناطق مجتمعة ممثلة في: الحدود الشمالية، ونجران، والباحة، والجوف، وتبوك، وحائل، وجازان، وعسير، والقصيم، والمدينة المنورة، في وقت حصدت مناطق الجنوب عسير، وجازان، والباحة، ونجران 7% من إجمالي إصابات الحروق على مستوى مناطق المملكة، وتصدرت منطقة نجران أقل مناطق الجنوب إصابات بالحروق بـ1%.
إصابات الحروق
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي، إصابات الحروق المبلغة للعام الماضي، حيث بلغ إجمالي بلاغات إصابات الحروق 10.728 بلاغا، واستنفرت الهيئة جهودها في مباشرة إصابات الحروق، وإسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات، وتصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة، كأكثر المناطق بلاغات إصابات الحروق، في المقابل، سجلت منطقة نجران أقل مناطق المملكة بلاغات لإصابات الحروق بين جميع مناطق المملكة.
4 أنواع
أكدت وزارة الصحة أن إصابات الحروق من الإصابات الشائعة، وأن أنواع الحروق تتمثل في: حروق الجلد السطحية ((حروق الدرجة الأولى))، وحروق الجلد ذات السماكة الجزئية ((حروق الدرجة الثانية))، وحروق الجلد العميقة الجزئية ((حروق الدرجة الثالثة))، وحروق بسمك كامل ((حروق الدرجة الرابعة))، مشيرة إلى أن أسباب الحروق تشتمل على الماء الساخن، والأجسام الساخنة، والنار، والمواد الكيميائية، والكهرباء، والتعرض المفرط لأشعة الشمس.
إصابات الجنوب
سجلت إصابات الحروق في مناطق الجنوب ((عسير، وجازان، والباحة، ونجران)) 723 إصابة، وتصدرت عسير إصابات الحروق على مستوى الحنوب بإجمالي 350 إصابة بـ84%، وحلت جازان ثانيًا، بإجمالي 193 إصابة بـ27%، والباحة ثالثًا، بإجمالي 124 إصابة بـ17%، ونجران أخيرا بإجمالي 56 إصابة بـ8%.
الأقل إصابات
تصدرت منطقة نجران أقل مناطق المملكة إصابات بالحروق، حيث بلغ إجمالي إصابات الحروق 56 إصابة بـ1%، وحلت الحدود الشمالية ثانيًا، بإجمالي 112 إصابة بـ1.4%، والباحة ثالثًا، بإجمالي 124 إصابة بـ1.15%، والجوف رابعًا، بإجمالي 154 إصابة بـ1.43%، وجازان خامسًا، بإجمالي 193 إصابة بـ1.78%، وحائل سادسًا، بإجمالي 201 إصابة بـ2%.
حوادث الحروق
استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من إصابات الحروق، حيث بلغ إجمالي إصابات الحروق 4111 إصابة بـ38%، وحلت منطقة الرياض ثانيًا، بإجمالي 2414 إصابة بـ23%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 1431 إصابة بـ13%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 708 إصابة بـ7%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 566 إصابة بـ5%، وعسير سادسًا، بإجمالي 350 إصابة بـ3.26%، وتبوك سابعًا، بإجمالي 308 إصابات بـ3%.
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