ختام النسخة السادسة من البرنامج القيادي الوطني ((هايبو يوث))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬مخرجات‭ ‬البرنامج‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬مشروعا‭ ‬ودراسة‭ ‬وطنية‭ ‬تعكس‭ ‬النتاج‭ ‬المثمر‭ ‬للمبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬مثمنة‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬الأفكار‭ ‬والحلول‭ ‬الفعالة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬البرنامج‭ ‬القيادي‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬هايبو‭ ‬يوث‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬مروان‭ ‬فؤاد‭ ‬كمال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬ومنظمي‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬هايبو‭ ‬يوث‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬ينظّمه‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬مروان‭ ‬فؤاد‭ ‬كمال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬القيادي‭ ‬‮«‬هايبو‭ ‬يوث‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭ ‬متتالية‭ ‬بلغ‭ ‬273‭ ‬مستفيدا،‭ ‬فيما‭ ‬استضاف‭ ‬البرنامج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شخصية‭ ‬قيادية‭ ‬وطنية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬لنقل‭ ‬تجاربهم‭ ‬القيادية‭ ‬لمنتسبي‭ ‬البرنامج،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬البرنامج‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إيمانًا‭ ‬بطموح‭ ‬وكفاءة‭ ‬واستثنائية‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬مواصلة‭ ‬صقل‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتبني‭ ‬ودعم‭ ‬أفكارهم‭.‬

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