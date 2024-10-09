ختام النسخة السادسة من البرنامج القيادي الوطني ((هايبو يوث))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، حرص المعهد على تنظيم برنامج «هايبو يوث» بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب، وذلك بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى دعم المعرفة والإبداع والاستثمار في الشباب البحريني.
وأوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن مخرجات البرنامج المتمثلة في إعداد أكثر من 40 مشروعا ودراسة وطنية تعكس النتاج المثمر للمبادرات والبرامج الشبابية التي وضعتها مملكة البحرين للارتقاء بالشباب البحريني، مثمنة الدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في طرح الأفكار والحلول الفعالة التي تساهم الارتقاء بمختلف القطاعات في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل ختام النسخة السادسة البرنامج القيادي الوطني «هايبو يوث» بحضور مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب، وعدد من خريجي ومنظمي برنامج «هايبو يوث»، الذي ينظّمه معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب.
من جانبه، أوضح مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب، أن عدد المستفيدين من البرنامج القيادي «هايبو يوث» منذ انطلاقه على مدى ستة أعوام متتالية بلغ 273 مستفيدا، فيما استضاف البرنامج أكثر من 30 شخصية قيادية وطنية من مختلف القطاعات لنقل تجاربهم القيادية لمنتسبي البرنامج، وأكد أن نجاح البرنامج جاء بفضل الخطط التي وضعتها مملكة البحرين إيمانًا بطموح وكفاءة واستثنائية الشباب البحريني، وقدرتهم على المنافسة، الأمر الذي يتطلب مواصلة صقل مواهبهم وتبني ودعم أفكارهم.
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