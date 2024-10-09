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كتاب: ترامب أرسل سرا اختبارات كوفيد إلى بوتين في عام 2020

10/9/2024 7:16:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أرسل‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أثناء‭ ‬توليه‭ ‬رئاسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اختبارات‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بشكل‭ ‬سري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬روسيا‭ ‬تعاني‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬للصحفي‭ ‬الأمريكي‭ ‬المخضرم‭ ‬بوب‭ ‬وودوورد‭ ‬يصدر‭ ‬قريبا‭. ‬ويُعد‭ ‬وودوورد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الصحفيين‭ ‬المطلعين‭ ‬على‭ ‬خبايا‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬وبرز‭ ‬اسمه‭ ‬بعدما‭ ‬كشف‭ ‬وزميله‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬كارل‭ ‬برنستين‭ ‬فضيحة‭ ‬‮«‬ووترغيت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬استقالة‭ ‬الرئيس‭ ‬ريتشارد‭ ‬نيكسون‭ ‬عام‭ ‬1974‭. ‬

وفي‭ ‬كتاب‭ ‬بعنوان‭ ‬ War ‭(‬‮«‬حرب‮»‬‭) ‬تداولت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أمريكية‭ ‬مقتطفات‭ ‬مما‭ ‬ورد‭ ‬فيه‭ ‬قبل‭ ‬صدوره‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أكتوبر،‭ ‬يتحدث‭ ‬وودوورد‭ ‬عن‭ ‬إبقاء‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬شخصية‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬غزو‭ ‬الأخير‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬يحاول‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬السابق‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬عندما‭ ‬يخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭. ‬

وبحسب‭ ‬المقتطفات،‭ ‬أرسل‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬بوتين‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬اختبارات‭ ‬كوفيد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬الجائحة‭. ‬وسعى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬إلى‭ ‬إبقاء‭ ‬الأمر‭ ‬طيّ‭ ‬الكتمان‭ ‬لتجنّب‭ ‬أي‭ ‬تداعيات‭ ‬سياسية‭. ‬وبحسب‭ ‬وودوورد،‭ ‬قال‭ ‬بوتين‭ ‬لترامب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أريدك‭ ‬أن‭ ‬تخبر‭ ‬أحدا‭ ‬لأن‭ ‬الناس‭ ‬سيغضبون‭ ‬منك‭ ‬لا‭ ‬مني‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬وودوورد‭ ‬عن‭ ‬مساعد‭ ‬لترامب‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬ولايته‭ ‬الرئاسية‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بإدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬داعمي‭ ‬أوكرانيا‭ ‬سياسيا‭ ‬وعسكريا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭.‬

وأوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬عن‭ ‬الكتاب‭ ‬بأن‭ ‬ترامب‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬مساعديه‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬مالاراغو‭ ‬الذي‭ ‬يملكه‭ ‬في‭ ‬فلوريدا،‭ ‬لأنه‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬محادثة‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭. ‬ونفى‭ ‬الكرملين‭ ‬حصول‭ ‬التواصل‭ ‬الهاتفي‭. ‬ونقل‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬آر‭ ‬بي‭ ‬كاي‮»‬‭ ‬الاخباري‭ ‬الروسي‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬كلا،‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬سارعت‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬لنفي‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسمها‭ ‬ستيفن‭ ‬شونغ‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أيًّا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الروايات‭ ‬المختلقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بوب‭ ‬وودوورد‭ ‬ليست‭ ‬صحيحة،‭ ‬هي‭ ‬ابتكار‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬مجنون‭ ‬وغير‭ ‬موزون‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬‮«‬يصلح‭ ‬لاستخدامه‭ ‬كورق‭ ‬للمرحاض‮»‬‭. ‬ويتطرق‭ ‬الكتاب‭ ‬بشكل‭ ‬وجيز‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬هاريس‭ ‬كنائبة‭ ‬لبايدن‭ ‬‮«‬بالكاد‭ ‬تؤدي‭ ‬دورا‭ ‬مؤثرا‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬الكتاب،‭ ‬قالت‭ ‬هاريس‭ ‬للإعلامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬هاورد‭ ‬ستيرن‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬خضع‭ ‬للتلاعب‭ ‬خلال‭ ‬كارثة‭ ‬صحية‭ ‬شهدت‭ ‬‮«‬وفاة‭ ‬مئات‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يوميا‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬يسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬الاختبار‭ (‬وترامب‭) ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بإرسالها‭ ‬الى‭ ‬روسيا،‭ ‬الى‭ ‬دكتاتور‭ ‬قاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استخدامه‭ ‬الشخصي‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬وودوورد‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬الأمريكيين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسين‭ ‬الماضية‭. ‬وكتابه‭ ‬الجديد‭ ‬هو‭ ‬الرابع‭ ‬منذ‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬بالرئاسة‭ ‬في‭ ‬2016‭. ‬وخلص‭ ‬الصحفي‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬الجديد‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬ترامب‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يخوض‭ ‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬دولة‭ ‬حليفة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يجعله‭ ‬غير‭ ‬أهل‭ ‬للرئاسة‭ ‬بدرجة‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬نيكسون‭. ‬وكتب‭ ‬وودوورد‭ ‬‮«‬كان‭ ‬ترامب‭ ‬أكثر‭ ‬الرؤساء‭ ‬تهوّرا‭ ‬واندفاعا‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وهو‭ ‬يُظهر‭ ‬الشخصية‭ ‬نفسها‭ ‬كمرشح‭ ‬رئاسي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‮»‬‭. ‬

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