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بايدن وهاريس يتحدثان مع نتنياهو بشأن الرد الإسرائيلي على إيران

10/9/2024 7:16:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ونائبته‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬تحدثا‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬وناقشا‭ ‬خطط‭ ‬إسرائيل‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬إيران‭.‬

وأشار‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المكالمة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬بايدن‭ ‬ونتنياهو‭ ‬منذ‭ ‬21‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تدرس‭ ‬فيه‭ ‬إسرائيل‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬كبير‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تصعيد‭ ‬حربها‭ ‬الإقليمية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولان‭ ‬إسرائيليان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نتنياهو‭ ‬اجتمع‭ ‬لساعات‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬الوزراء‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأجهزة‭ ‬العسكرية‭ ‬والاستخباراتية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لمناقشة‭ ‬نطاق‭ ‬وتوقيت‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬المسؤولون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الرد‭ ‬كبيرا،‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬مزيجا‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وهجمات‭ ‬سرية‭ ‬مثل‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬زعيم‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬نتنياهو‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬اجتماعا‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمني‭. ‬ووفقا‭ ‬للقانون‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬يحتاج‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬تصويت‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭ ‬الكبير،‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

وجاءت‭ ‬المكالمة‭ ‬بين‭ ‬بايدن‭ ‬ونتنياهو‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬إيران‭ ‬نحو‭ ‬180‭ ‬صاروخا‭ ‬باليستيا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاغتيالات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لمسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬و«حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬وإيران‭.‬

وقالت‭ ‬طهران‭ ‬إن‭ ‬ردها‭ ‬سينتهي‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تهاجم‭ ‬إسرائيل‭ ‬إيران‭. ‬ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬تعهدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالرد‭.‬

ويعتقد‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬والإسرائيليون‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬بالمثل‭ ‬سيستمر،‭ ‬وأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬سوف‭ ‬تضطران‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬معًا‭ ‬لمكافحة‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬إيراني‭ ‬محتمل‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬قد‭ ‬حضّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬استهداف‭ ‬منشآت‭ ‬نفطية‭ ‬إيرانية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬حشد‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لتفادي‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬ألا‭ ‬ينسى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لدى‭ ‬اتخاذه‭ ‬الخطوات‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭: ‬‮«‬لو‭ ‬كنت‭ ‬مكانهم،‭ ‬كنت‭ ‬سأفكر‭ ‬ببدائل‭ ‬غير‭ ‬ضرب‭ ‬حقول‭ ‬النفط‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬‮«‬نقاشات‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬منشآت‭ ‬كهذه‭ ‬لطهران‭.‬

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