خادم الحرمين الشريفين تماثل للشفاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬السعودي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬أكمل‭ ‬اختبارات‭ ‬الالتهاب‭ ‬الرئوي‭ ‬و‮«‬تماثل‭ ‬للشفاء‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ (‬واس‭). ‬وجاء‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الديوان‭ ‬إصابة‭ ‬الملك‭ (‬88‭ ‬عاما‭) ‬بالتهاب‭ ‬في‭ ‬الرئة‭ ‬وأنه‭ ‬سيخضع‭ ‬لفحوصات‭ ‬طبية‭. ‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬استكمل‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ (...) ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬الالتهاب‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬الرئة،‭ ‬وقد‭ ‬تماثل‭ ‬ـ‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬ـ‭ ‬للشفاء‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬قد‭ ‬طمأن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬صحة‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭. ‬