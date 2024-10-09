خادم الحرمين الشريفين تماثل للشفاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): أعلن الديوان الملكي السعودي أمس الأربعاء أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أكمل اختبارات الالتهاب الرئوي و«تماثل للشفاء»، بحسب ما أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وجاء الإعلان بعد ثلاثة أيام من إعلان الديوان إصابة الملك (88 عاما) بالتهاب في الرئة وأنه سيخضع لفحوصات طبية.
وقال البيان «استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (...) الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وقد تماثل ـ ولله الحمد ـ للشفاء». وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد طمأن الثلاثاء إلى صحة الملك سلمان.
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