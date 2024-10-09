وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية لبحث الأوضاع في غزة ولبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - ‬الوكالات‭: ‬وصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬الرياض،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬السعودي‭ ‬الرسمي،‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬بشأن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لوقف‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بحسب‭ ‬مكتب‭ ‬عراقجي‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الإيراني‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬هذه‭ ‬المشاورات‭ ‬إلى‭ ‬ظروف‭ ‬أفضل‭ ‬لفلسطين‭ ‬ولبنان‭ ‬وإحلال‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وبثّت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الإخبارية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬مشاهد‭ ‬تُظهر‭ ‬عراقجي‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإيراني‭ ‬المرافق‭ ‬يصافحون‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬والفريق‭ ‬السعودي‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ (‬واس‭) ‬أن‭ ‬عراقجي‭ ‬وبن‭ ‬فرحان‭ ‬بحثا‭ ‬في‭ ‬‮«‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬تفاصيل،‭ ‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬التقى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬أن‭ ‬عراقجي‭ ‬سيزور‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬تعزيزا‭ ‬لجهودنا‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الزيارة‭ ‬ستركّز‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬والعدوان‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬النظام‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ولتخفيف‭ ‬آلام‭ ‬ومعاناة‭ ‬إخواننا‭ ‬وأخواتنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬عراقجي‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تترقّب‭ ‬المنطقة‭ ‬ردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬إيراني‭ ‬استهدفها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وأطلقت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حوالي‭ ‬مئتي‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬المعلن‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬وصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬رد‭ ‬انتقامي‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬بضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وإسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نُسبت‭ ‬لإسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السعودي‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬علي‭ ‬الشهابي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السعودية‭ ‬ستؤكد‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬باستخدام‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭ ‬لمهاجمة‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر،‭ ‬كما‭ ‬ستوافق‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬دعوة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أو‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬أكد‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬تدعم‮»‬‭ ‬مساعي‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬متزامن‮»‬‭. ‬

ومحاولات‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬متعثرة‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاء‭ ‬اغتيال‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬مقترح‭ ‬هدنة‭ ‬مدة‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬طرحته‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬