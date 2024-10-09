مسؤولة في الصليب الأحمر: الوضع ما زال مأساويا في غزة رغم تحول التركيز إلى لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ما‭ ‬زال‭ ‬المدنيون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬ملاجئ‭ ‬متداعية،‭ ‬ويعانون‭ ‬الأمرين‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬الطعام‭ ‬وسط‭ ‬انعدام‭ ‬تام‭ ‬لظروف‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن،‭ ‬وفق‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬سارة‭ ‬ديفيز،‭ ‬حتى‭ ‬بعدما‭ ‬أصبح‭ ‬تركيز‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منصبا‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬تحولت‭ ‬مساحات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أنقاض‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملتها‭ ‬العسكرية‭ ‬الانتقامية‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭.‬

ضربت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غزة‭ ‬براً‭ ‬وجواً‭ ‬وبحراً‭ ‬واستهدفت‭ ‬حماس‭ ‬وفصائل‭ ‬أخرى،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬تقريبا‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭,‬4‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬12‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬القتال‭. ‬وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أصبح‭ ‬تركيز‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬منصبا‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬وقد‭ ‬شنت‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬لبنان‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬ودخلت‭ ‬قواتها‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬المدنيون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يواجهون‭ ‬ظروفا‭ ‬طاحنة‭ ‬ومدمرة‭ ‬بسبب‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن،‭ ‬كما‭ ‬تقول‭ ‬سارة‭ ‬ديفيز،‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬ديفيز‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يعيشون‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬خيام‭. ‬وما‭ ‬زالوا‭ ‬غير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭. ‬وما‭ ‬زالوا‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬منازلهم‭ ‬قائمة‭. ‬ويكافحون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطعام‭ ‬أسرهم‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬وإيجاد‭ ‬مياه‭ ‬صالحة‭ ‬للشرب،‭ ‬وإيجاد‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬ديفيز‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يُسمع‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬دوي‭ ‬الانفجارات‭ ‬وأصوات‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

وبينما‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬لبنان،‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عمليات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬وحاصرت‭ ‬قواتها‭ ‬منطقة‭ ‬جباليا‭ ‬ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬جديدة‭ ‬السبت‭.‬

قالت‭ ‬ديفيز‭ ‬‮«‬يشعر‭ ‬الناس‭ ‬بالتوتر‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يسمعون‭ ‬فيها‭ ‬بصدور‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬جديدة‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬غامض‭ ‬تماما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬إنه‭ ‬مخيف‭ ‬جدا‮»‬‭.‬قُتل‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬العسكري‭ ‬الأخير،‭ ‬وفقا‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بينما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬عشرين‭ ‬مسلحا‭.‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬جراء‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والغارات‭ ‬والقصف‭ ‬نحو‭ ‬42‭ ‬ألفا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفقًا‭ ‬لبيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬حماس،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ذات‭ ‬موثوقية‭. ‬وخلال‭ ‬الهجمات،‭ ‬تضررت‭ ‬المستشفيات‭ ‬والعيادات‭ ‬القليلة‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بشدة‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الإمدادات،‭ ‬مع‭ ‬تقييد‭ ‬إسرائيل‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭. ‬

وقالت‭ ‬ديفيز‭ ‬إن‭ ‬المرافق‭ ‬الطبية‭ ‬لا‭ ‬تحصل‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬محدودة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭ ‬لتشغيلها‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يزيد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭. ‬

نتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬أضافت‭ ‬ديفيز،‭ ‬يتساءل‭ ‬الأطباء‭ ‬والعاملون‭ ‬الصحيون‭ ‬باستمرار‭ ‬‮«‬عما‭ ‬سيحدث‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬ينتظرون‭ ‬فيها‭ ‬الوقود‭ ‬وقطع‭ ‬الغيار‭ ‬للمولد‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكانهم‭ ‬صيانة‭ ‬هذا‭ ‬المولد‭ ‬لإضاءة‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬أرواح‭ ‬الناس‮»‬‭. ‬

منذ‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬انخرطت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬متعددة‭ ‬الجبهات‭ ‬بإرسال‭ ‬قوات‭ ‬برية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬وشن‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة‭ ‬واستهداف‭ ‬المسلحين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬