سينر يتفادى الخروج وألكاراس يثأر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تفادى‭ ‬الأسترالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬المصنّف‭ ‬أول‭ ‬عالميا،‭ ‬تكرار‭ ‬سيناريو‭ ‬الخروج‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬بصعوبة‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-1‭) ‬ليبلغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬لمواجهة‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭.‬

وحقق‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثاني‭ ‬عالميا‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬المفتوحة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع،‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الفرنسي‭ ‬غايل‭ ‬مونفيس‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬ليلحق‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلين‭.‬

وكان‭ ‬شيلتون‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬قد‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬سينر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬شنغهاي،‭ ‬إلّا‭ ‬ان‭ ‬الإيطالي‭ ‬ثأر‭ ‬لخسارته‭ ‬وخرج‭ ‬فائزا‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و28‭ ‬دقيقة‭.‬

وكسر‭ ‬سينر‭ ‬ارسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬‮«‬تاي‭ ‬بريك‮»‬‭.‬

قال‭ ‬الإيطالي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية،‭ ‬لا‭ ‬تسيطر‭ ‬كثيرا‭ ‬عندما‭ ‬تلعب‭ ‬ضده‭.. ‬حاولت‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أبقى‭ ‬قويا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الذهنية‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬حال‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الخامس‭ ‬أفضل،‭ ‬إذ‭ ‬عانى‭ ‬بدوره‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-3‭) ‬و6‭-‬3،‭ ‬وبلوغ‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمواجهة‭ ‬سينر‭.‬

وتواجه‭ ‬ميدفيديف‭ ‬وسينر‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬فتفوق‭ ‬الإيطالي‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولتي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأستراليا،‭ ‬وفي‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬ميامي‭ ‬أيضا،‭ ‬لكن‭ ‬الكلمة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬كانت‭ ‬لمدفيديف‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬ماراثونية‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مجموعات‭.‬

وقال‭ ‬مدفيديف‭ ‬‮«‬سأكون‭ ‬جاهزا‭ ‬للقتال‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬بإمكاني‭ ‬أن‭ ‬أقدّم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭... ‬لم‭ ‬أستغل‭ ‬قدراتي‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭. ‬لذا‭ ‬سأحاول‭ ‬استغلال‭ ‬هذه‭ ‬الإمكانات‭ ‬غدا‮»‬‭.‬

واستهل‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬ومدفيديف‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الـ‭ ‬14‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بينهما،‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بقوة‭ ‬وحسمها‭ ‬الأخير‭ ‬لصالحه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭.‬

واستعرض‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬في‭ ‬الثانية،‭ ‬وكسر‭ ‬ارسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إلّا‭ ‬أن‭ ‬الروسي‭ ‬رد‭ ‬بكسر‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الرابع‭ ‬والثامن‭ ‬ليتقدم‭ ‬ويحسم‭ ‬النتيجة‭. ‬وثأر‭ ‬ألكاراس‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬مونفيس‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬آخر‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭.‬

أقرّ‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬‮«‬ظلت‭ ‬في‭ ‬ذهني‮»‬‭ ‬أثناء‭ ‬المباراة،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأنني‭ ‬فزت‭ ‬بالمباراة،‭ ‬وبقيت‭ ‬هادئا‭ ‬طوالها‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬اللعب‭ ‬ضد‭ ‬غايل‭ ‬ليس‭ ‬سهلا‭ ‬أبدا‭.. ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تركّز‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬كرة‮»‬‭.‬

وضرب‭ ‬ألكاراس‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬التشيكي‭ ‬توماس‭ ‬ماتشاك‭ ‬الذي‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬بمجموعة‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مستحق‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭.‬



