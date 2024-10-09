سينر يتفادى الخروج وألكاراس يثأر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنغهاي - (أ ف ب): تفادى الأسترالي يانيك سينر، المصنّف أول عالميا، تكرار سيناريو الخروج أمام الأمريكي بن شيلتون في ثمن نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب أمس الأربعاء، وتغلب عليه بصعوبة 6-4 و7-6 (7-1) ليبلغ ربع نهائي لمواجهة الروسي دانييل مدفيديف.
وحقق الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني عالميا الذي تغلب على سينر في نهائي دورة بكين المفتوحة قبل أسبوع، فوزه الثاني عشر تواليا في دورات كرة المضرب وجاء على حساب الفرنسي غايل مونفيس 6-4 و7-5 ليلحق بركب المتأهلين.
وكان شيلتون السادس عشر قد تغلب على سينر العام الماضي في الدور ذاته في شنغهاي، إلّا ان الإيطالي ثأر لخسارته وخرج فائزا في ساعة و28 دقيقة.
وكسر سينر ارسال منافسه في الشوط التاسع من المجموعة الأولى، قبل أن يحسم الثاني في الشوط الفاصل «تاي بريك».
قال الإيطالي «لقد كان الأمر صعبا للغاية، لا تسيطر كثيرا عندما تلعب ضده.. حاولت فقط أن أبقى قويا من الناحية الذهنية».
ولم تكن حال الروسي دانييل مدفيديف الخامس أفضل، إذ عانى بدوره للفوز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7-6 (7-3) و6-3، وبلوغ ربع النهائي لمواجهة سينر.
وتواجه ميدفيديف وسينر أربع مرات هذا العام، فتفوق الإيطالي على الروسي في ربع نهائي بطولتي الولايات المتحدة وأستراليا، وفي نصف نهائي دورة ميامي أيضا، لكن الكلمة الاخيرة في بطولة ويمبلدون كانت لمدفيديف في ربع النهائي خلال مباراة ماراثونية من خمس مجموعات.
وقال مدفيديف «سأكون جاهزا للقتال».
وتابع «كان بإمكاني أن أقدّم أداء أفضل في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة... لم أستغل قدراتي بشكل كاف خلال هذه المباراة. لذا سأحاول استغلال هذه الإمكانات غدا».
واستهل تسيتسيباس ومدفيديف في اللقاء الـ 14 الذي جمع بينهما، المجموعة الأولى بقوة وحسمها الأخير لصالحه في الشوط الفاصل.
واستعرض تسيتسيباس في الثانية، وكسر ارسال منافسه في الشوط الأول إلّا أن الروسي رد بكسر مماثل في الشوطين الرابع والثامن ليتقدم ويحسم النتيجة. وثأر ألكاراس من خسارته أمام مونفيس (38 عاما) في آخر لقاء جمع بينهما في أغسطس في دورة سينسيناتي.
أقرّ ابن الـ 21 عاما أن هذه الخسارة «ظلت في ذهني» أثناء المباراة، وتابع «أنا سعيد لأنني فزت بالمباراة، وبقيت هادئا طوالها».
وأردف «اللعب ضد غايل ليس سهلا أبدا.. عليك أن تركّز على كل كرة».
وضرب ألكاراس موعدا مع التشيكي توماس ماتشاك الذي قلب تأخره بمجموعة أمام الأمريكي تومي بول إلى فوز مستحق 3-6 و6-4 و6-4.
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