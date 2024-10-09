Thursday, 10 October 2024 03:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سينر يتفادى الخروج وألكاراس يثأر

10/9/2024 7:16:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تفادى‭ ‬الأسترالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬المصنّف‭ ‬أول‭ ‬عالميا،‭ ‬تكرار‭ ‬سيناريو‭ ‬الخروج‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬بصعوبة‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-1‭) ‬ليبلغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬لمواجهة‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭.‬

وحقق‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثاني‭ ‬عالميا‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬المفتوحة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع،‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الفرنسي‭ ‬غايل‭ ‬مونفيس‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬ليلحق‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلين‭.‬

وكان‭ ‬شيلتون‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬قد‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬سينر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬شنغهاي،‭ ‬إلّا‭ ‬ان‭ ‬الإيطالي‭ ‬ثأر‭ ‬لخسارته‭ ‬وخرج‭ ‬فائزا‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و28‭ ‬دقيقة‭.‬

وكسر‭ ‬سينر‭ ‬ارسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬‮«‬تاي‭ ‬بريك‮»‬‭.‬

قال‭ ‬الإيطالي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية،‭ ‬لا‭ ‬تسيطر‭ ‬كثيرا‭ ‬عندما‭ ‬تلعب‭ ‬ضده‭.. ‬حاولت‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أبقى‭ ‬قويا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الذهنية‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬حال‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الخامس‭ ‬أفضل،‭ ‬إذ‭ ‬عانى‭ ‬بدوره‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-3‭) ‬و6‭-‬3،‭ ‬وبلوغ‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمواجهة‭ ‬سينر‭.‬

وتواجه‭ ‬ميدفيديف‭ ‬وسينر‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬فتفوق‭ ‬الإيطالي‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولتي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأستراليا،‭ ‬وفي‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬ميامي‭ ‬أيضا،‭ ‬لكن‭ ‬الكلمة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬كانت‭ ‬لمدفيديف‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬ماراثونية‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مجموعات‭.‬

وقال‭ ‬مدفيديف‭ ‬‮«‬سأكون‭ ‬جاهزا‭ ‬للقتال‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬بإمكاني‭ ‬أن‭ ‬أقدّم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭... ‬لم‭ ‬أستغل‭ ‬قدراتي‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭. ‬لذا‭ ‬سأحاول‭ ‬استغلال‭ ‬هذه‭ ‬الإمكانات‭ ‬غدا‮»‬‭.‬

واستهل‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬ومدفيديف‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الـ‭ ‬14‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بينهما،‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بقوة‭ ‬وحسمها‭ ‬الأخير‭ ‬لصالحه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭.‬

واستعرض‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬في‭ ‬الثانية،‭ ‬وكسر‭ ‬ارسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إلّا‭ ‬أن‭ ‬الروسي‭ ‬رد‭ ‬بكسر‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الرابع‭ ‬والثامن‭ ‬ليتقدم‭ ‬ويحسم‭ ‬النتيجة‭. ‬وثأر‭ ‬ألكاراس‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬مونفيس‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬آخر‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭.‬

أقرّ‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬‮«‬ظلت‭ ‬في‭ ‬ذهني‮»‬‭ ‬أثناء‭ ‬المباراة،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأنني‭ ‬فزت‭ ‬بالمباراة،‭ ‬وبقيت‭ ‬هادئا‭ ‬طوالها‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬اللعب‭ ‬ضد‭ ‬غايل‭ ‬ليس‭ ‬سهلا‭ ‬أبدا‭.. ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تركّز‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬كرة‮»‬‭.‬

وضرب‭ ‬ألكاراس‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬التشيكي‭ ‬توماس‭ ‬ماتشاك‭ ‬الذي‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬بمجموعة‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مستحق‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭.‬


MENAFN09102024000055011008ID1108764135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث