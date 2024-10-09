ويمبلدون تستبدل حكام الخط بنظام إلكتروني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬منظمو‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬ثالثة‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬ستلغي‭ ‬حكام‭ ‬الخط‭ ‬التقليديين‭ ‬لصالح‭ ‬نظام‭ ‬إلكتروني‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬وجه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬العشبية‭.‬

يشكل‭ ‬حكام‭ ‬الخط‭ ‬الذين‭ ‬يرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬أنيقة‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬منذ‭ ‬147‭ ‬عاما‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬البطولة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬حذت‭ ‬حذو‭ ‬البطولات‭ ‬الأخرى‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬كبطولة‭ ‬استراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الموازنة‭ ‬بين‭ ‬التقاليد‭ ‬والابتكار‮»‬‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬اعتماد‭ ‬دوراتها‭ ‬وبطولاتها‭ ‬على‭ ‬الآلة‭ ‬الالكترونية‭ ‬لقرارات‭ ‬الخط‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬2025،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬حكام‭ ‬الخط‭ ‬التقليديين‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬‮«‬لتحسين‭ ‬الدقة‭ ‬والاتساق‭ ‬عبر‭ ‬البطولات‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬منظمو‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الخط‭ ‬متاحة‭ ‬لجميع‭ ‬البطولات‭ ‬وملاعب‭ ‬المباريات‭ ‬التأهيلية‭ ‬وستغطي‭ ‬قرارات‭ ‬‮«‬الخروج‮»‬‭ ‬و«الخطأ‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تُقرّر‭ ‬سابقا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حكام‭ ‬الخطوط‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬تم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬هوك‭ ‬آي‮»‬‭ (‬‮«‬عين‭ ‬الصقر‮»‬‭) ‬لمعاونة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الملاعب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أصبح‭ ‬اللاعبون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الاعتراض‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بملامسة‭ ‬الكرات‭ ‬للأرض‭.‬

وقالت‭ ‬سالي‭ ‬بولتون،‭ ‬الرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لنادي‭ ‬عموم‭ ‬إنجلترا‭ ‬‮«‬اتخذنا‭ ‬قرار‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬الاتصال‭ ‬المباشر‭ ‬عبر‭ ‬الخط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬والتشاور‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬نتائج‭ ‬الاختبارات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬نعتبر‭ ‬أن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬قوية‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬وأن‭ ‬الوقت‭ ‬مناسب‭ ‬لاتخاذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬التحكيم‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبين،‭ ‬فإنها‭ ‬ستوفر‭ ‬لهم‭ ‬الظروف‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬لعبوا‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الأخرى‭ ‬ضمن‭ ‬جولات‭ ‬المحترفين‮»‬‭.‬

وأردفت‭ ‬‮«‬نتحمل‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬التقاليد‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ (‬ويمبلدون‭). ‬لعب‭ ‬حكام‭ ‬الخطوط‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬لعقود‭ ‬طويلة،‭ ‬ونقدر‭ ‬الخدمات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قدموها‮»‬‭.‬



