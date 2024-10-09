ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنغهاي - (أ ف ب): بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش ربع النهائي أمس الأربعاء على حساب الروسي رومان سافيولين 6-3 و6-2.
وسيواجه ديوكوفيتش في دور الثمانية نظيره التشيكي جاكوب مينسيك البالغ 19 عاما والفائز على البلغاري غريغور ديميتروف التاسع في مفاجأة لافتة 6-3 و3-6 و6-4. وكان سبق لمينسيك أن اطاح بالروسي اندريف روبليف من الدور الثاني بفوزه عليه 6-7 (9/7) و6-4 و6-3.
وقال ديوكوفيتش بطل شنغهاي أربع مرات «لقد قلتها من قبل وسأقولها مرة أخرى، أحب لعب التنس في الصين». وأضاف «أشعر براحة كبيرة هنا، بسبب الدعم الذي أحظى به».
كما تأهل الأمريكي تايلور فريتس السابع إلى دور الثمانية بفوزه على الدنماركي هولغر رونه 6-1 و6-2.
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