ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الروسي‭ ‬رومان‭ ‬سافيولين‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

وسيواجه‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬نظيره‭ ‬التشيكي‭ ‬جاكوب‭ ‬مينسيك‭ ‬البالغ‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬والفائز‭ ‬على‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬مفاجأة‭ ‬لافتة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭. ‬وكان‭ ‬سبق‭ ‬لمينسيك‭ ‬أن‭ ‬اطاح‭ ‬بالروسي‭ ‬اندريف‭ ‬روبليف‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬6-7‭ (‬9/7‭) ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

وقال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بطل‭ ‬شنغهاي‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قلتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وسأقولها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬أحب‭ ‬لعب‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬الصين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬براحة‭ ‬كبيرة‭ ‬هنا،‭ ‬بسبب‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬أحظى‭ ‬به‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تأهل‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬السابع‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭.‬



