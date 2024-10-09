لاس بالماس يتعاقد مع مارتينيز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): أعلن لاس بالماس متذيل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تعيين دييجو مارتينيز مدرب إسبانيول السابق مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2025. ويتضمن العقد بندا يسمح بالتمديد لموسم إضافي إذا تجنب النادي الهبوط. ويأتي تعيين مارتينيز (43 عاما) بعد انفصال لاس بالماس عن مواطنه الإسباني لويس كاريون.
ولم يحقق النادي أي فوز حتى الآن في الدوري هذا الموسم إذ تعادل في ثلاث مناسبات وخسر ست مباريات من أصل تسع خاضها.
وقال لاس بالماس في بيان «مع أكثر من 100 مباراة في الدوري الإسباني، يتمتع مدرب لاس بالماس الجديد أيضا بخبرة في المسابقات الأوروبية إذ قاد غرناطة وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي». وسيلعب لاس بالماس مع بلنسية صاحب المركز 18 في 21 أكتوبر.
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