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لاس بالماس يتعاقد مع مارتينيز

10/9/2024 7:16:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬أعلن‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬متذيل‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعيين‭ ‬دييجو‭ ‬مارتينيز‭ ‬مدرب‭ ‬إسبانيول‭ ‬السابق‭ ‬مدربا‭ ‬جديدا‭ ‬للفريق‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭. ‬ويتضمن‭ ‬العقد‭ ‬بندا‭ ‬يسمح‭ ‬بالتمديد‭ ‬لموسم‭ ‬إضافي‭ ‬إذا‭ ‬تجنب‭ ‬النادي‭ ‬الهبوط‭. ‬ويأتي‭ ‬تعيين‭ ‬مارتينيز‭ (‬43‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬انفصال‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬عن‭ ‬مواطنه‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬كاريون‭.‬

ولم‭ ‬يحقق‭ ‬النادي‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إذ‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مناسبات‭ ‬وخسر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسع‭ ‬خاضها‭.‬

وقال‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬يتمتع‭ ‬مدرب‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬الجديد‭ ‬أيضا‭ ‬بخبرة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية‭ ‬إذ‭ ‬قاد‭ ‬غرناطة‭ ‬وأولمبياكوس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‮»‬‭. ‬وسيلعب‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬مع‭ ‬بلنسية‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭. ‬


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