فعاليات مثيرة تنطلق نهاية هذا الأسبوع في الحلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» عدد من الفعاليات المثيرة لمحبي وعشاق رياضة السيارات نهاية هذا الأسبوع وذلك يومي الجمعة والسبت المقبل الموافق 11 و 12 أكتوبر الجاري وأبرزها فعالية «بتلكو فتنس» على المضمار وفعاليات تجارب القيادة المثيرة.
وستنطلق أول الفعاليات بفعالية «بتلكو فتنس» والتي تبدأ في الصباح الباكر يوم الجمعة من 6 صباحاً وحتى 10 صباحاً، وتعد هذه الفعالية لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين من جميع الأعمار، حيث تعطي فعالية «بتلكو فتنس» فرصة للمشاركين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على لياقتهم البدنية وذلك على مضمارنا العالمي.
وخلال الفعالية يتم استخدام مضمارين مختلفين، حيث يستخدم العدائين المضمار الداخلي بطول 2.550 كيلومتر، بينما راكبي الدراجات الهوائية سيشاركون على مضمار الحلبة الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومترًا، مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات للأطفال.
يجب على جميع الراغبين في المشاركة التسجيل والدفع مسبقاً على الموقع الإلكتروني الرسمي لحلبة البحرين الدولية bahraingp . com ، وتبلغ تكلفة المشاركة 2 دينار بحريني لراكبي الدراجات الهوائية و1 دينار بحريني للعدائين، وللأطفال أقل من 12 عامًا يمكنهم المشاركة مجانًا إذا كانوا برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.
وتتواصل الإثارة والفعاليات التي يعشقها محبو رياضة السيارات والتي تقام في الحلبة وذلك بانطلاق فعاليات تجارب القيادة المثيرة وذلك يوم السبت من 8 صباحا حتى 3 مساء. وتنطلق هذه الفعالية على مضمار الحلبة الداخلية، وتتيح الحلبة في هذه الفعالية إلى عشاق السرعة فرصة تجربة وقيادة سيارات ذات أداء قوي. حيث تقدم الحلبة تجربة كليو كب، وسيارة راديكال اس ار1، وتجربة ركوب سيارة راديكال اس ار 3.
وسيتمكن عشاق السرعة من تجربة قيادة سيارة الكليو كب، الاختبار الأول في عالم رياضة السيارات، على مضمار الحلبة لجولتين، وكل جولة تتضمن 6 لفات، أي ما مجموعة 12 لفة وذلك بـ 121 دينارا بحرينيا ومدة التجربة ساعتان و30 دقيقة. أما تجربة ركوب الكليو كب والتي ستكون المحطة الأولى في رحلة مفعمة بالإثارة في عالم رياضة السيارات، والتي تعتبر من أشهر السيارات الرياضية ذات قوة 220 حصانا وذلك فقط بـ27.5 دينارا بحرينيا مدة 40 دقيقة.
كما سيتمكن محبو وعشاق رياضة السيارات من تجربة قيادة الراديكال اس ار 1 والتي ستتمكن من اختبار قدراتك خلال تجربة قيادة هذه السيارة الرياضية التي تعتبر من أسرع السيارات في العالم، وذلك بجولتين وتتضمن كل جولة 5 لفات، أي ما مجموعة 10 لفات على مضمار الحلبة العالمي وذلك بـ 132 دينارا بحرينيا ومدة التجربة ساعتان و30 دقيقة.
وبإمكان محبي السرعة أيضا تجربة ركوب سيارة الراديكال اس ار 3 والتي تنطلق من 0 حتى 100 كم في 3.4 ثوان فقط! وذلك بثلاث لفات على المضمار العالمي وذلك بـ38 , 5 دينارا بحرينيا مدة 40 دقيقة، محبو السرعة سيستمتعون حقا بهذه التجربة الفريدة من نوعها.
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