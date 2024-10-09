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فعاليات مثيرة تنطلق نهاية هذا الأسبوع في الحلبة

10/9/2024 7:16:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المثيرة‭ ‬لمحبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬المقبل‭ ‬الموافق‭ ‬11‭ ‬و‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬وأبرزها‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬وفعاليات‭ ‬تجارب‭ ‬القيادة‭ ‬المثيرة‭.‬

وستنطلق‭ ‬أول‭ ‬الفعاليات‭ ‬بفعالية‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬صباحاً‭ ‬وحتى‭ ‬10‭ ‬صباحاً،‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والعدائين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار،‭ ‬حيث‭ ‬تعطي‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬الذين‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لياقتهم‭ ‬البدنية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمارنا‭ ‬العالمي‭.‬

وخلال‭ ‬الفعالية‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬مضمارين‭ ‬مختلفين،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬العدائين‭ ‬المضمار‭ ‬الداخلي‭ ‬بطول‭ ‬2‭.‬550‭ ‬كيلومتر،‭ ‬بينما‭ ‬راكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬سيشاركون‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬3‭.‬543‭ ‬كيلومترًا،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬منطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬لركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬للأطفال‭.‬

يجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬التسجيل‭ ‬والدفع‭ ‬مسبقاً‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ،‭ ‬وتبلغ‭ ‬تكلفة‭ ‬المشاركة‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬و1‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للعدائين،‭ ‬وللأطفال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬يمكنهم‭ ‬المشاركة‭ ‬مجانًا‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬برفقة‭ ‬شخص‭ ‬بالغ‭ ‬مشارك‭ ‬ضمن‭ ‬الفعالية‭.‬

وتتواصل‭ ‬الإثارة‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬يعشقها‭ ‬محبو‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الحلبة‭ ‬وذلك‭ ‬بانطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬تجارب‭ ‬القيادة‭ ‬المثيرة‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬مساء‭. ‬وتنطلق‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتتيح‭ ‬الحلبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬عشاق‭ ‬السرعة‭ ‬فرصة‭ ‬تجربة‭ ‬وقيادة‭ ‬سيارات‭ ‬ذات‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭. ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬الحلبة‭ ‬تجربة‭ ‬كليو‭ ‬كب،‭ ‬وسيارة‭ ‬راديكال‭ ‬اس‭ ‬ار1،‭ ‬وتجربة‭ ‬ركوب‭ ‬سيارة‭ ‬راديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬3‭.‬

وسيتمكن‭ ‬عشاق‭ ‬السرعة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬سيارة‭ ‬الكليو‭ ‬كب،‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬لجولتين،‭ ‬وكل‭ ‬جولة‭ ‬تتضمن‭ ‬6‭ ‬لفات،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬مجموعة‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬121‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ومدة‭ ‬التجربة‭ ‬ساعتان‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭. ‬أما‭ ‬تجربة‭ ‬ركوب‭ ‬الكليو‭ ‬كب‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬المحطة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬مفعمة‭ ‬بالإثارة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬السيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬ذات‭ ‬قوة‭ ‬220‭ ‬حصانا‭ ‬وذلك‭ ‬فقط‭ ‬بـ27‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مدة‭ ‬40‭ ‬دقيقة‭.‬‮

كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬محبو‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬الراديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬1‭ ‬والتي‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬اختبار‭ ‬قدراتك‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬بجولتين‭ ‬وتتضمن‭ ‬كل‭ ‬جولة‭ ‬5‭ ‬لفات،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬مجموعة‭ ‬10‭ ‬لفات‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬العالمي‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬132‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ومدة‭ ‬التجربة‭ ‬ساعتان‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭.‬

وبإمكان‭ ‬محبي‭ ‬السرعة‭ ‬أيضا‭ ‬تجربة‭ ‬ركوب‭ ‬سيارة‭ ‬الراديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬3‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬0‭ ‬حتى‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬3‭.‬4‭ ‬ثوان‭ ‬فقط‭! ‬وذلك‭ ‬بثلاث‭ ‬لفات‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬العالمي‭ ‬وذلك‭ ‬بـ38 ‭,‬ 5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مدة‭ ‬40‭ ‬دقيقة،‭ ‬محبو‭ ‬السرعة‭ ‬سيستمتعون‭ ‬حقا‭ ‬بهذه‭ ‬التجربة‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬

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