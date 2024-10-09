((البحرين للتكنولوجيا)) تستضيف احتفال IEEE للتميز الهندسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استقطبت الفعالية الحضور من جهات متعددة بما في ذلك جامعة البحرين، وجامعة الخليج، وبوليتكنك البحرين، والجامعة الأمريكية في البحرين، وجامعة العلوم التطبيقية، إلى جانب كبار الشخصيات في الصناعة والخبراء والشركاء الإعلاميين وخريجي جامعة البحرين للتكنولوجيا . وقد بدأ الأمر بتحد مثير لعرض الروبوتات، حيث تعاون المهندسون الطموحون لمعالجة المهمة، وإظهار إبداعهم وقدرتهم على حل المشكلات والخبرة الفنية .

ورحب الدكتور هيثم القحطاني نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بالحضور، وأشاد بقيادة الدكتور عادل عبد الله و IEEE في البحرين، مسلطًا الضوء على هذا اليوم باعتباره احتفالًا عالميًا بالمهندسين والتقنيين الذين يصممون مستقبلنا . كما أشاد بالطلبة المنظمين وأكد أهمية رعاية إمكاناتهم وتزويدهم بالفرص لتقديم مساهمات فاعلة لمستقبل الهندسة . هذا وعبر القحطاني عن تقديره للمبادرات المؤثرة لقسم معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في البحرين IEEE ، مشيرًا بشكل خاص إلى المؤتمر الدولي القادم للتكنولوجيات الناشئة والعلوم التطبيقية (ICETAS) ، المقرر عقده في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024 ، والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع جامعة البحرين للتكنولوجيا .

وضمت قائمة المتحدثين خبراء هندسيين قدموا رؤيتهم للجيل القادم من المهندسين لتصور دورهم في تشكيل المستقبل . وشارك الدكتور عادل عبد الله التاريخ الغني لـ IEEE ، الذي يحتفل الآن بمرور 140 عامًا من تعزيز التميز الهندسي . وقد ألقى المهندس كاي أوي إرنست ميثيج، رئيس مجموعة IEEE SIGHT ، الضوء على عديد من المميزات التي يتمتع بها أعضاء IEEE ، بما في ذلك الوصول إلى التدريب والتدريب الداخلي والمنح الدراسية العالمية وفرص العمل والدعم الريادي .

بالإضافة إلى تقديمه لمحة عامة عن الإنجازات التي حققها قسم IEEE في البحرين وشجع الأعضاء على الاستفادة الكاملة من مزايا عضويتهم للمساهمة في الاستدامة الاقتصادية الوطنية والعالمية . كما أشاد بجامعة البحرين للتكنولوجيا لامتلاكها أكبر عدد من أعضاء IEEE بين الجامعات في البحرين .

تضمن البرنامج عرض المشاريع الهندسية أمام لجنة من الحكام، حيث عرض الطلبة من مختلف الجامعات مشاريعهم في السنة النهائية، وقدموا حلولاً مبتكرة للتحديات الهندسية المعقدة . وقد وفرت هذه العروض منصة قيمة لتبادل الخبرات وتوسيع الأفق .

واختتم اليوم بحفل توزيع الجوائز، حيث تم تكريم الفرق ذات الأداء الأفضل، حيث حصلت بوليتكنك البحرين على الجائزة الأولى في عرض المشروع، بينما حصدت جامعة البحرين للتكنولوجيا على المركز الثاني . وفي تحدي الروبوتات، حصلت جامعة البحرين للتكنولوجيا على المركز الأول، بينما احتلت الجامعة الأمريكية في البحرين المركز الثاني .

ومن خلال هذا الاحتفال الملهم بالتميز الهندسي، تعمل جامعة البحرين بالتعاون مع قسم معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في البحرين IEEE

على تعزيز التزامها برعاية مهندسي الغد من خلال برامجها الهندسية وثيقة الصلة بالصناعة، بما في ذلك الميكاترونيك، وعلم المعلومات، والهندسة البيئية .

