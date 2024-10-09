((البحرين للتكنولوجيا)) تستضيف احتفال IEEE للتميز الهندسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استضافت جامعة البحرين للتكنولوجيا UTB احتفال IEEE الذي نظمه طلبة من كلية الهندسة في جامعة البحرين للتكنولوجيا بالتنسيق مع فروع طلاب معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE في البحرين .
استقطبت الفعالية الحضور من جهات متعددة بما في ذلك جامعة البحرين، وجامعة الخليج، وبوليتكنك البحرين، والجامعة الأمريكية في البحرين، وجامعة العلوم التطبيقية، إلى جانب كبار الشخصيات في الصناعة والخبراء والشركاء الإعلاميين وخريجي جامعة البحرين للتكنولوجيا . وقد بدأ الأمر بتحد مثير لعرض الروبوتات، حيث تعاون المهندسون الطموحون لمعالجة المهمة، وإظهار إبداعهم وقدرتهم على حل المشكلات والخبرة الفنية .
ورحب الدكتور هيثم القحطاني نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بالحضور، وأشاد بقيادة الدكتور عادل عبد الله و IEEE في البحرين، مسلطًا الضوء على هذا اليوم باعتباره احتفالًا عالميًا بالمهندسين والتقنيين الذين يصممون مستقبلنا . كما أشاد بالطلبة المنظمين وأكد أهمية رعاية إمكاناتهم وتزويدهم بالفرص لتقديم مساهمات فاعلة لمستقبل الهندسة . هذا وعبر القحطاني عن تقديره للمبادرات المؤثرة لقسم معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في البحرين IEEE ، مشيرًا بشكل خاص إلى المؤتمر الدولي القادم للتكنولوجيات الناشئة والعلوم التطبيقية (ICETAS) ، المقرر عقده في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024 ، والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع جامعة البحرين للتكنولوجيا .
وضمت قائمة المتحدثين خبراء هندسيين قدموا رؤيتهم للجيل القادم من المهندسين لتصور دورهم في تشكيل المستقبل . وشارك الدكتور عادل عبد الله التاريخ الغني لـ IEEE ، الذي يحتفل الآن بمرور 140 عامًا من تعزيز التميز الهندسي . وقد ألقى المهندس كاي أوي إرنست ميثيج، رئيس مجموعة IEEE SIGHT ، الضوء على عديد من المميزات التي يتمتع بها أعضاء IEEE ، بما في ذلك الوصول إلى التدريب والتدريب الداخلي والمنح الدراسية العالمية وفرص العمل والدعم الريادي .
بالإضافة إلى تقديمه لمحة عامة عن الإنجازات التي حققها قسم IEEE في البحرين وشجع الأعضاء على الاستفادة الكاملة من مزايا عضويتهم للمساهمة في الاستدامة الاقتصادية الوطنية والعالمية . كما أشاد بجامعة البحرين للتكنولوجيا لامتلاكها أكبر عدد من أعضاء IEEE بين الجامعات في البحرين .
تضمن البرنامج عرض المشاريع الهندسية أمام لجنة من الحكام، حيث عرض الطلبة من مختلف الجامعات مشاريعهم في السنة النهائية، وقدموا حلولاً مبتكرة للتحديات الهندسية المعقدة . وقد وفرت هذه العروض منصة قيمة لتبادل الخبرات وتوسيع الأفق .
واختتم اليوم بحفل توزيع الجوائز، حيث تم تكريم الفرق ذات الأداء الأفضل، حيث حصلت بوليتكنك البحرين على الجائزة الأولى في عرض المشروع، بينما حصدت جامعة البحرين للتكنولوجيا على المركز الثاني . وفي تحدي الروبوتات، حصلت جامعة البحرين للتكنولوجيا على المركز الأول، بينما احتلت الجامعة الأمريكية في البحرين المركز الثاني .
ومن خلال هذا الاحتفال الملهم بالتميز الهندسي، تعمل جامعة البحرين بالتعاون مع قسم معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في البحرين IEEE
على تعزيز التزامها برعاية مهندسي الغد من خلال برامجها الهندسية وثيقة الصلة بالصناعة، بما في ذلك الميكاترونيك، وعلم المعلومات، والهندسة البيئية .
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