وزيرة قطرية تحكي ما شاهدته في لبنان ويبدد أوهام إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الوزيرة،‭ ‬التي‭ ‬تزور‭ ‬لبنان‭ ‬حاليا،‭ ‬إن‭ ‬الجسر‭ ‬الجوي‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬دشنته‭ ‬قطر‭ ‬يحمل‭ ‬الدعم‭ ‬الطبي‭ ‬والغذائي‭ ‬والإنساني‭ ‬للوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تداعيات‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الوحشية‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزيرة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬بمنصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬تفقدت‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬والمتأثرين‭ ‬بالعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتورع‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمنشآت‭ ‬الطبية‭ ‬والذي‭ ‬قصف‭ ‬13‭ ‬مستشفى‭ ‬ليخرجها‭ ‬من‭ ‬الخدمة،‭ ‬كما‭ ‬راح‭ ‬ضحية‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬125‭ ‬شهيدا‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬وطواقم‭ ‬الإغاثة‭ ‬اللبنانية‭ ‬تقوم‭ ‬بملحمة‭ ‬وطنية‭ ‬حقيقية‭ ‬لاحتواء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬و200‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬منهم‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬والمصابين‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التلاحم‭ ‬الوطني‭ ‬ليبدد‭ ‬أوهام‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬يمنّي‭ ‬النفس‭ ‬بشق‭ ‬الصفوف‭ ‬ويغذي‭ ‬سردية‭ ‬أنه‭ ‬يستهدف‭ ‬طيفا‭ ‬بعينه‭ ‬أو‭ ‬مواقع‭ ‬محددة،‭ ‬والواقع‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬جل‭ ‬ضحايا‭ ‬الاحتلال‭ ‬هم‭ ‬المدنيون‭ ‬العزّل‭ ‬والمنشآت‭ ‬المدنية‮»‬‭.‬

واستقبل‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬الوزيرة‭ ‬القطرية،‭ ‬واستعرضا‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وسبل‭ ‬دعمها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬وآخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وسبل‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬حجم‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭ ‬والأضرار‭ ‬المادية‭ ‬وسبل‭ ‬احتواء‭ ‬التداعيات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القطرية،‭ ‬أعرب‭ ‬ميقاتي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للدوحة‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬للبنان‭ ‬لتجاوز‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها،‭ ‬فيما‭ ‬جددت‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬تضامن‭ ‬قطر‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬وحقه‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سيادته‭ ‬ووقوفها‭ ‬باستمرار‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شعبه‭.‬

وأشارت‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬انطلاق‭ ‬أولى‭ ‬رحلات‭ ‬الجسر‭ ‬الجوي‭ ‬الذي‭ ‬تسيره‭ ‬قطر‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيه‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬بإرسال‭ ‬مساعدات‭ ‬طبية‭ ‬وإغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬أزمة‭ ‬النزوح‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬الوزيرة‭ ‬عن‭ ‬قلق‭ ‬قطر‭ ‬البالغ‭ ‬إزاء‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ودعمها‭ ‬لكل‭ ‬الجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬وأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬لبنان،‭ ‬مجددة‭ ‬استعداد‭ ‬الدوحة‭ ‬التام‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬