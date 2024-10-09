Thursday, 10 October 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة قطرية تحكي ما شاهدته في لبنان ويبدد أوهام إسرائيل

10/9/2024 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬للتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬الخاطر‭ ‬وقوف‭ ‬بلادها‭ ‬الراسخ‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬وسيادته‭ ‬ومؤسساته‭ ‬الوطنية‭ ‬وشعبه‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة،‭ ‬التي‭ ‬تزور‭ ‬لبنان‭ ‬حاليا،‭ ‬إن‭ ‬الجسر‭ ‬الجوي‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬دشنته‭ ‬قطر‭ ‬يحمل‭ ‬الدعم‭ ‬الطبي‭ ‬والغذائي‭ ‬والإنساني‭ ‬للوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تداعيات‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الوحشية‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزيرة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬بمنصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬تفقدت‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬والمتأثرين‭ ‬بالعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتورع‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمنشآت‭ ‬الطبية‭ ‬والذي‭ ‬قصف‭ ‬13‭ ‬مستشفى‭ ‬ليخرجها‭ ‬من‭ ‬الخدمة،‭ ‬كما‭ ‬راح‭ ‬ضحية‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬125‭ ‬شهيدا‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬وطواقم‭ ‬الإغاثة‭ ‬اللبنانية‭ ‬تقوم‭ ‬بملحمة‭ ‬وطنية‭ ‬حقيقية‭ ‬لاحتواء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬و200‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬منهم‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬والمصابين‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التلاحم‭ ‬الوطني‭ ‬ليبدد‭ ‬أوهام‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬يمنّي‭ ‬النفس‭ ‬بشق‭ ‬الصفوف‭ ‬ويغذي‭ ‬سردية‭ ‬أنه‭ ‬يستهدف‭ ‬طيفا‭ ‬بعينه‭ ‬أو‭ ‬مواقع‭ ‬محددة،‭ ‬والواقع‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬جل‭ ‬ضحايا‭ ‬الاحتلال‭ ‬هم‭ ‬المدنيون‭ ‬العزّل‭ ‬والمنشآت‭ ‬المدنية‮»‬‭.‬

واستقبل‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬الوزيرة‭ ‬القطرية،‭ ‬واستعرضا‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وسبل‭ ‬دعمها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬وآخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وسبل‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬حجم‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭ ‬والأضرار‭ ‬المادية‭ ‬وسبل‭ ‬احتواء‭ ‬التداعيات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القطرية،‭ ‬أعرب‭ ‬ميقاتي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للدوحة‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬للبنان‭ ‬لتجاوز‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها،‭ ‬فيما‭ ‬جددت‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬تضامن‭ ‬قطر‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬وحقه‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سيادته‭ ‬ووقوفها‭ ‬باستمرار‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شعبه‭.‬

وأشارت‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬انطلاق‭ ‬أولى‭ ‬رحلات‭ ‬الجسر‭ ‬الجوي‭ ‬الذي‭ ‬تسيره‭ ‬قطر‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيه‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬بإرسال‭ ‬مساعدات‭ ‬طبية‭ ‬وإغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬أزمة‭ ‬النزوح‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬الوزيرة‭ ‬عن‭ ‬قلق‭ ‬قطر‭ ‬البالغ‭ ‬إزاء‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ودعمها‭ ‬لكل‭ ‬الجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬وأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬لبنان،‭ ‬مجددة‭ ‬استعداد‭ ‬الدوحة‭ ‬التام‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

MENAFN09102024000055011008ID1108763999

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث