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القائد العام يشيد بالمواقف الطيبة للكويت الشقيقة تجاه البحرين

10/9/2024 7:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬يوسف‭ ‬سعود‭ ‬الصباح‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭
‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬يرافقه‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بالنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬تلك‭ ‬العلاقة‭ ‬التاريخية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬بفضل‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬الحكيمتين،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتقوية‭ ‬علاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬الصادقة‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬العسكرية‭ ‬والدفاعية‭ ‬منها،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالمواقف‭ ‬الطيبة‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬تجاه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومساعيها‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬دائماً‭ ‬تدفع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الكويتي‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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