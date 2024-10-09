القائد العام يشيد بالمواقف الطيبة للكويت الشقيقة تجاه البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة يرافقه الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وذلك صباح أمس بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما تتميز به تلك العلاقة التاريخية من تقدم ونماء بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين، ما أسهم في تعزيز وتقوية علاقات الأخوة الصادقة القائمة في جميع المجالات العسكرية والدفاعية منها، وأشاد بالمواقف الطيبة لدولة الكويت الشقيقة تجاه مملكة البحرين ومساعيها الكبيرة التي دائماً تدفع في دعم العمل الخليجي والعربي المشترك.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، كما حضر من الجانب الكويتي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين.
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