القائد العام يشيد بالمواقف الطيبة للكويت الشقيقة تجاه البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بالنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬تلك‭ ‬العلاقة‭ ‬التاريخية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬بفضل‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬الحكيمتين،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتقوية‭ ‬علاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬الصادقة‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬العسكرية‭ ‬والدفاعية‭ ‬منها،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالمواقف‭ ‬الطيبة‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬تجاه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومساعيها‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬دائماً‭ ‬تدفع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الكويتي‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬