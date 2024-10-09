وزير التجارة التركي: نهدف إلى زيادة حجم التجارة مع الإمارات إلى 40 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 9 - 10 (كونا) -- قال وزير
التجارة التركي عمر بولات اليوم الأربعاء إن تركيا تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع دولة الإمارات إلى 40 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
جاء ذلك خلال استقبال وزير التجارة التركي وفدا من رجال الأعمال الإماراتيين برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي محمد لوتاه.
وقال بولات في منشور له على منصة "إكس" إن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والإمارات تجاوز 20 مليار دولار خلال العام الماضي بزيادة بلغت 107 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وقال "هدفنا الأساسي في إطار اتفاقية التجارة الثنائية والشراكة الاقتصادية الشاملة هو رفع حجم التجارة إلى 40 مليار دولار في غضون خمس سنوات".
وأكد أن البلدين لديهما إمكانيات كبيرة لتأسيس شراكات جديدة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والدفاع والمركبات والسلع المعمرة والدواء والصناعات الخضراء والرقمية.
ولفت إلى أن الدور الاستباقي الذي ستقوم به الشركات التركية والإماراتية يمكن أن يساهم بشكل كبير بتعميق تعاون البلدين وتحقيق أهدافهما التجارية.
وشدد بولات على أن تعزيز التعاون بين تركيا والإمارات في مجالات مختلفة سيساهم في خلق فرص جديدة على صعيد العلاقات الثنائية وعلى المستوى الإقليمي.
على صعيد متصل وقعت غرفة تجارة أنقرة اليوم "بروتوكول نوايا حسنة" مع غرفة تجارة دبي من أجل تطوير العلاقات التجارية بينهما.
وأفاد بيان أصدرته غرفة تجارة أنقرة أن توقيع البروتوكول جرى في أنقرة بحضور رئيسها غورسل باران ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي محمد لوتاه.
ويشمل البروتوكول مسائل مثل تطوير العلاقات التجارية الثنائية وإقامة المشاريع المشتركة والشراكات وتوفير الدعم الفني المتبادل.
كما يشمل تنظيم زيارات وعقد مؤتمرات واجتماعات متبادلة بين رجال الأعمال وتبادل الخبرات بين أعضاء الغرفتين.
ونقل البيان عن باران تأكيده أن الإمارات تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا في منطقة الخليج مشيرا إلى أنهما يهدفان إلى التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة من خلال البروتوكول الموقع.
من جانبه ذكر لوتاه أن حجم التجارة بين البلدين سجل صعودا في السنوات الخمس الأخيرة. (النهاية)
ا ع س / ه س ص
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