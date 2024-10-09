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وزير التجارة التركي: نهدف إلى زيادة حجم التجارة مع الإمارات إلى 40 مليار دولار

10/9/2024 2:56:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 9 - 10 (كونا) -- قال وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم الأربعاء إن تركيا تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع دولة الإمارات إلى 40 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
جاء ذلك خلال استقبال وزير التجارة التركي وفدا من رجال الأعمال الإماراتيين برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي محمد لوتاه.
وقال بولات في منشور له على منصة "إكس" إن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والإمارات تجاوز 20 مليار دولار خلال العام الماضي بزيادة بلغت 107 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وقال "هدفنا الأساسي في إطار اتفاقية التجارة الثنائية والشراكة الاقتصادية الشاملة هو رفع حجم التجارة إلى 40 مليار دولار في غضون خمس سنوات".
وأكد أن البلدين لديهما إمكانيات كبيرة لتأسيس شراكات جديدة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والدفاع والمركبات والسلع المعمرة والدواء والصناعات الخضراء والرقمية.
ولفت إلى أن الدور الاستباقي الذي ستقوم به الشركات التركية والإماراتية يمكن أن يساهم بشكل كبير بتعميق تعاون البلدين وتحقيق أهدافهما التجارية.
وشدد بولات على أن تعزيز التعاون بين تركيا والإمارات في مجالات مختلفة سيساهم في خلق فرص جديدة على صعيد العلاقات الثنائية وعلى المستوى الإقليمي.
على صعيد متصل وقعت غرفة تجارة أنقرة اليوم "بروتوكول نوايا حسنة" مع غرفة تجارة دبي من أجل تطوير العلاقات التجارية بينهما.
وأفاد بيان أصدرته غرفة تجارة أنقرة أن توقيع البروتوكول جرى في أنقرة بحضور رئيسها غورسل باران ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي محمد لوتاه.
ويشمل البروتوكول مسائل مثل تطوير العلاقات التجارية الثنائية وإقامة المشاريع المشتركة والشراكات وتوفير الدعم الفني المتبادل.
كما يشمل تنظيم زيارات وعقد مؤتمرات واجتماعات متبادلة بين رجال الأعمال وتبادل الخبرات بين أعضاء الغرفتين.
ونقل البيان عن باران تأكيده أن الإمارات تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا في منطقة الخليج مشيرا إلى أنهما يهدفان إلى التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة من خلال البروتوكول الموقع.
من جانبه ذكر لوتاه أن حجم التجارة بين البلدين سجل صعودا في السنوات الخمس الأخيرة. (النهاية)

ا ع س / ه س ص



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