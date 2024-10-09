البنك الأهلي يطالب تابعة لـجنوب الوادي للأسمنت بسداد مديونية بـ1.7 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة جنوب الوادي للأسمنت عن ورود خطاب لشركة مواد البناء المملوكة لها بنسبة 47.61%، من البنك الأهلي المصري بخصوص عقد الاتفاق بشأن تسهيلات ممنوحة لها.

وذكرت الشركة أن الخطاب يتضمن طلب البنك من الشركة بسرعة سداد المديونيات خلال شهر من تاريخه، أو تقديم تصور مقبول لسداد المديونية البالغة 1.7 مليار جنيه.

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وقامت شركة جنوب الوادي بتوجيه خطاب لرئيس مجلس إدارة شركة صناعات مواد البناء لموافاة البنك بتصور مقبول لسداد المديونية المستحقة عليها.

كما قامت بمخاطبة الجهات المعنية بعدم التعرض للأسهم المملوكة لها في شركة صناعات مواد البناء والتي تمثل 292.3 مليون جنيه من رأس المال المقدر 614 مليون جنيه.

وأكدت أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق شركة جنوب الوادي.

ولم تقم شركة صناعات مواد البناء بالالتزام ببرنامج السداد الذي بدأ في يناير 2023 وفقاً للاتفاق، ولم يتم سداد أي قسط حتى تاريخه.

وقررت البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من الساعة 11 من جلسة تداول اليوم.