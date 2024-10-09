البنك الأهلي يطالب تابعة لـجنوب الوادي للأسمنت بسداد مديونية بـ1.7 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة جنوب الوادي للأسمنت عن ورود خطاب لشركة صناعات
مواد البناء المملوكة لها بنسبة 47.61%، من البنك الأهلي المصري بخصوص عقد الاتفاق بشأن تسهيلات ممنوحة لها.
وذكرت الشركة أن الخطاب يتضمن طلب البنك من الشركة بسرعة سداد المديونيات خلال شهر من تاريخه، أو تقديم تصور مقبول لسداد المديونية البالغة 1.7 مليار جنيه.
موضوعات متعلقة
“فرست للاستشارات” راعى قيد لشركة أغذية فى بورصة النيل مؤشرات البورصة
ترتد للمنطقة الخضراء بالمشتريات المحلية مؤشرات البورصة تنهى جلسة اليوم فى المنطقة الخضراء
وقامت شركة جنوب الوادي بتوجيه خطاب لرئيس مجلس إدارة شركة صناعات مواد البناء لموافاة البنك بتصور مقبول لسداد المديونية المستحقة عليها.
كما قامت بمخاطبة الجهات المعنية بعدم التعرض للأسهم المملوكة لها في شركة صناعات مواد البناء والتي تمثل 292.3 مليون جنيه من رأس المال المقدر 614 مليون جنيه.
وأكدت أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق شركة جنوب الوادي.
ولم تقم شركة صناعات مواد البناء بالالتزام ببرنامج السداد الذي بدأ في يناير 2023 وفقاً للاتفاق، ولم يتم سداد أي قسط حتى تاريخه.
وقررت البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من الساعة 11 من جلسة تداول اليوم.
MENAFN09102024000202011048ID1108762939
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.