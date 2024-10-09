Wednesday, 09 October 2024 10:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلى المصرى يُخفض العائد على الشهادات الثلاثية الدولارية 0.5%

10/9/2024 2:10:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إنه تم خفض العائد على الشهادات الثلاثية الدولارية 0.5% على الشهادات التى ستُصدر حديثًا، بحسب تصريحاته لـ”البورصة”.

وتم خفض العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية“الأهلى فورى” إلى 8.5% بدلًا من 9%، ويُصرف عائدها بالكامل مقدمًا بالجنيه، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار.

موضوعات متعلقة مدبولى: الحكومة لم تتخذ أى إجراء استثنائى رغم الأحداث الأخيرة هل تستمر مبيعات السيارات الملاكى فى النمو خلال الربع الأخير من 2024؟ التضخم يواصل الارتفاع للشهر الثانى على التوالى

كما خفض العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية“الأهلى بلس” إلى 6.5% بدلًا من 7%، ذات دورية الصرف الربع سنوية.

وفى سبتمبر الماضى، خفض مجلس الاحتياطى الفيدرالى نطاق الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، إلى ما بين 4.75% و5.00%.

MENAFN09102024000202011048ID1108762938

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث