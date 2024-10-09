الأهلى المصرى يُخفض العائد على الشهادات الثلاثية الدولارية 0.5%

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إنه تم خفض العائد على الشهادات الثلاثية الدولارية 0.5% على الشهادات التى ستُصدر حديثًا، بحسب تصريحاته لـ”البورصة”.

وتم خفض العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية“الأهلى فورى” إلى 8.5% بدلًا من 9%، ويُصرف عائدها بالكامل مقدمًا بالجنيه، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار.

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كما خفض العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية“الأهلى بلس” إلى 6.5% بدلًا من 7%، ذات دورية الصرف الربع سنوية.

وفى سبتمبر الماضى، خفض مجلس الاحتياطى الفيدرالى نطاق الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، إلى ما بين 4.75% و5.00%.