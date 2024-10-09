الأهلى المصرى يُخفض العائد على الشهادات الثلاثية الدولارية 0.5%

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إنه تم خفض العائد على الشهادات الثلاثية الدولارية 0.5% على الشهادات التى ستُصدر حديثًا، بحسب تصريحاته لـ”البورصة”.
وتم خفض العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية“الأهلى فورى” إلى 8.5% بدلًا من 9%، ويُصرف عائدها بالكامل مقدمًا بالجنيه، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار.
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كما خفض العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية“الأهلى بلس” إلى 6.5% بدلًا من 7%، ذات دورية الصرف الربع سنوية.
وفى سبتمبر الماضى، خفض مجلس الاحتياطى الفيدرالى نطاق الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، إلى ما بين 4.75% و5.00%.
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