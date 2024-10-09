أطباء بلا حدود تدعو إسرائيل لوقف القتل العشوائي بغزة وتنتقد التقاعس المخزي للعالم

MENAFN - Palestine News ) عمان/ PNN - دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى الضغط على إسرائيل لوقف "قتل المدنيين العشوائي" في غزة وتسهيل إيصال المساعدات إلى محتاجيها، واتهمت تل أبيب بارتكاب "مجازر شاملة" في القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في عمان لرئيسة المكتب الإعلامي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيناس أبو خلف.

وقالت المنظمة إن "على إسرائيل أن تتوقف فورا عن قتل المدنيين العشوائي في غزة، وأن تسارع في تسهيل إيصال المساعدات لتخفيف المعاناة داخل القطاع، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية الحيوية".

وانتقدت أبو خلف "تقاعس المجتمع الدولي المخزي، إذ استمر حلفاء إسرائيل على مدار عام كامل بتقديم دعم عسكري وغطاء قانوني لها، بينما يقتل الأطفال بشكل جماعي، وتطلق دبابات إسرائيلية النار على ملاجئ في مناطق عدم الاشتباك، وتقصف طائرات إسرائيلية مقاتلة مناطق إنسانية".

وتشن إسرائيل ردا عسكريا على عملية طوفان الأقصى لا يزال مستمرا منذ عام، وقد أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لأرقام وزارة الصحة.

وقالت أبو خلف، خلال المؤتمر الصحفي، إن "17 مستشفى فقط تعمل اليوم وبشكل جزئي في القطاع من أصل 36 مستشفى نتيجة تفكيك إسرائيل الممنهج للنظام الصحي".

وأضافت أن إسرائيل "أطلقت النار على مرافق صحية وطواقم طبية بشكل مباشر وقتلت كثيرا منهم، كما دهمت مرافق وشرعت في اعتقال طواقم طبية بشكل تعسفي، وقُتِل 6 من زملائنا في أطباء بلا حدود أثناء تأديتهم لمهامهم الطبية والإنسانية".

ولخصت أبو خلف مطالب المنظمة في "تنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ووقف قتل المدنيين الجماعي فورا، ووقف تدمير نظام الرعاية الصحية والبنى التحتية المدنية، وإنهاء حصار غزة".

من جهتها، قالت رئيسة المنظمة إيزابيل ديفورني، عبر اتصال مرئي خلال المؤتمر، إن "ما هو صادم بشكل خاص النفاق والازدواجية لدى حلفاء إسرائيل".

وأوضحت "من ناحية، يدينون بشكل غامض عواقب الحرب على سكان غزة، بينما يواصلون دعم إسرائيل دون قيد أو شرط، بما في ذلك تقديم بعضهم الأسلحة".

وأشارت إلى أن دولا غربية "كانت حريصة للغاية في السنوات الأخيرة على إدانة جرائم حرب مزعومة وتطهير عرقي وإبادة جماعية، على سبيل المثال مع الروهينغا في ميانمار أو الإيزيديين في العراق، امتنعت عن استخدام مثل هذه اللغة للحديث عن الفلسطينيين في غزة".