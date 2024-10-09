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الأعلى للسكان يحذر من مخاطر استخدام المنشطات الجنسية المقلدة

10/9/2024 9:15:07 AM
(MENAFN- Amman Net) أصدر المجلس الأعلى للسكان، بالتعاون مع منصة المعرفة للصحة الجنسية والإنجابية في الأردن، تقريرا حول مخاطر استخدام المنشطات الجنسية بهدف التوعية من مضار استخدام المنتجات المزيفة المهربة أو غير المسجلة أو التي يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن المنشطات الجنسية غير المسجلة تحتوي على ملوثات خطيرة تستخدم لتقليل تكاليف الإنتاج أو لمحاكاة مظهر وصفات المنتجات الأصلية.
وبحسب التقرير، تنتج الأدوية المقلدة في ظروف لا تتوافق مع معايير التعقيم والمعالجة التي تخضع لها الأدوية المرخصة، كما تحتوي على مكونات خاطئة أو نسب غير دقيقة من المواد الفعالة، ونادرا ما تكون مرفقة بنشرات تحذيرية حول موانع الاستخدام أو التفاعلات الدوائية مع أدوية أخرى.
وفيما يتعلق باستخدام النباتات في الطب الشعبي الأردني لعلاج الضعف الجنسي لدى الذكور، أشار التقرير إلى نتائج دراسات علمية أجريت على 23 نباتا محليا تستخدم كمنشطات جنسية، وبعض هذه النباتات أظهرت فعالية في تعزيز الأداء الجنسي، بينما أظهر بعضها الآخر نتائج عكسية.
كما عرض التقرير لأسباب وعوامل الضعف الجنسي لدى الجنسين، والتي تتلخص بعوامل عند الرجال تتعلق بالهرمونات؛ مثل انخفاض هرمون التستوستيرون مع التقدم في العمر، بالإضافة إلى العوامل النفسية؛ مثل الاكتئاب والقلق والتوتر ومشكلات العلاقة مع الشريكة، وكذلك العوامل الجسدية كالإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب التدخين والإدمان على الكحول والمخدرات.
أما عند النساء؛ فشملت العوامل الهرمونية تغيرات مستويات الهرمونات خلال مراحل؛ مثل الولادة والرضاعة الطبيعية وانقطاع الطمث، بالإضافة إلى العوامل النفسية والجسدية المماثلة لتلك التي تصيب الرجال؛ مثل الاكتئاب وأمراض القلب والسكري.
وأكد التقرير أهمية استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب بناء على فسيولوجية الجسم والحالة الصحية العامة، محذرا من المخاطر المرتبطة باستخدام المنشطات الجنسية دون استشارة طبية، وضرورة فهم طبيعة الجسم واستجابته الطبيعية قبل اللجوء إلى هذه الأدوية.

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