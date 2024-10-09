البابا فرنسيس يعيّن أول كاردينال من أصول فلسطينية

البابا فرنسيس يعيّن أول كاردينال من أصول فلسطينية
التاريخ
10/9/2024 7:09:02 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الفاتيكان / PNN - أعلن البابا فرنسيس، عن عقد كونسستوار في 8 كانون الأول القادم لتعيين 21 من الكرادلة الجدد، من بينهم أول كاردينال من أصول فلسطينيّة، وهو المطران ناتاليو شوملي غريب، رئيس أساقفة سانتياغو دي تشيلي، في تشيلي.
والمطران ناتاليو من عائلة الشوملي التي تنحدر من بيت ساحور، ولد في 10 آذار 1957 في مدينة سانتياغو في تشيلي وهو من المهاجرين الفلسطينيين المقيمين فيها.
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