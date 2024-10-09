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البابا فرنسيس يعيّن أول كاردينال من أصول فلسطينية

10/9/2024 7:09:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الفاتيكان / PNN - أعلن البابا فرنسيس، عن عقد كونسستوار في 8 كانون الأول القادم لتعيين 21 من الكرادلة الجدد، من بينهم أول كاردينال من أصول فلسطينيّة، وهو المطران ناتاليو شوملي غريب، رئيس أساقفة سانتياغو دي تشيلي، في تشيلي.

والمطران ناتاليو من عائلة الشوملي التي تنحدر من بيت ساحور، ولد في 10 آذار 1957 في مدينة سانتياغو في تشيلي وهو من المهاجرين الفلسطينيين المقيمين فيها.


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