شهداء وجرحى في تجدد قصف الاحتلال جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت / PNN - اُستشهد وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، جراء قصف
طائرات الاحتلال الحربية بلدات في جنوب لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.
واستهدفت غارات الاحتلال بلدة الوردانية في جبل لبنان، فيما تجددت على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدات جويا، ومحرونة، وتبنين، والسماعية، وطير دبا، والخيام جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية غارات على بلدات سرعين، الحلانية والسعيدة في البقاع.
MENAFN09102024000205011050ID1108761434
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.