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شهداء وجرحى في تجدد قصف الاحتلال جنوب لبنان

10/9/2024 7:09:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - اُستشهد وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدات في جنوب لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدفت غارات الاحتلال بلدة الوردانية في جبل لبنان، فيما تجددت على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدات جويا، ومحرونة، وتبنين، والسماعية، وطير دبا، والخيام جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية غارات على بلدات سرعين، الحلانية والسعيدة في البقاع.

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