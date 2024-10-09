وقفة أمام البرلمان البريطاني في ذكرى مرور عام على عدوان إسرائيل ضد غزة

MENAFN - Palestine News ) لندن / PNN - أحيت الجالية الفلسطينية في بريطانيا ومعها عدد كبير من النشطاء والمتضامنين العرب والأجانب ذكرى مرور عام على حرب الابادة الجماعية التي تُمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، حيث أشعل المشاركون الشموع في وقفة تضامنية مساء الثلاثاء أمام مبنى البريطاني في وسط العاصمة لندن.

وأعلن المشاركون في الوقفة التضامنية مع غزة أن يوم الثامن من أكتوبر من كل عام سيكون“يوم ذكرى غزة” (Gaza Memorial Day)، وهو اليوم الذي بدأت فيه اسرائيل حرب الابادة التي لا تزال مستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وجاءت الوقفة التضامنية أمام مبنى البرلمان البريطاني وسط لندن بدعوة من عائلات فلسطينية في بريطانيا فقدت الكثير من أبنائها في الحرب، فيما نظم هذه الوقفة الى جانب هذه العائلات عددٌ من النشطاء بالتعاون مع منصة“عرب لندن” ومنتدى التفكير العربي، فيما شاركت فيها الجالية الفلسطينية وحركة التضامن مع فلسطين ومجموعة“أطباء من أجل فلسطين”، وعدد كبير من النشطاء الأجانب الداعمين للقضية الفلسطينية.

وحمل المشاركون الشموع وصور الأطفال والعائلات الذين قتلتهم إسرائيل في حرب الإبادة على غزة والتي تدخل عامها الثاني، كما تحدث الناشط الفلسطيني عمر مفيد للقدس العربي وهو صاحب مبادرة“يوم ذكرى غزة” وقال إنها مبادرة رمزية لإحياء هذه الذكرى التي أعلنت فيها إسرائيل أقسى وأكثر الحروب وحشية على الأبرياء في غزة، وقتلت قرابة 42

ألفا وجرحت قرابة مئة ألف.

وشارك في تنظيم الوقفة منصة“عرب لندن” إضافة الى عدد من النشطاء والمؤسسات الفلسطينية والأهلية والمتطوعون العرب والأجانب، وألقيت كلمة نيابة عن“حملة التضامن مع فلسطين”، ومجموعة أطباء لأجل فلسطين، كما ألقت الناشطة والمرشحة البرلمانية السابقة ليان محمد كلمة خلال الوقفة، وألقى الناشط الفلسطيني الذي فقد عائلته أحمد الناعوق كلمة أدان فيها استمرار تواطؤ حكومة كير ستارمر مع الجريمة والتي لم تختلف كثيراً عن مواقف حزب المحافظين.

ورفع المتظاهرون صور الأطفال والعائلات التي أبيدت وأخرجت من السجل المدني، كما طالب النشطاء باستمرار التظاهر ورفع الصوت عالياً، والضغط على النواب وارسال رسائل لهم لتغيير مواقفهم لجهة وقف العدوان وعدم تصدير الأسلحة لإسرائيل.

ووزع المنظمون شعارا خاصا (إذا نجت يدي هذا اسمي)، وهو عبارة عن كف ليد طفل ومكتوب عليها اسمه، وذلك في اشارة الى ما كان يكتبه الأطفال وذووهم على الأيدي من أجل التعرف على جثثهم إذا ما تعرضوا للقصف والقتل الاسرائيلي، حيث تختفي الملامح وتنتهي العائلة بأكملها ولا يبقى من الممكن معرفة هوية الضحايا.

وتعهد المنظمون باعتماد يوم الثامن من أكتوبر ذكرى سنوية لاستذكار حرب الإبادة والوفاء لأرواح عشرات آلاف الضحايا الذين تم إبادتهم، وأطلقوا صفحات خاصة على منصات التواصل لحملة (Gaza Memorial Day) أي يوم ذكرى غزة.