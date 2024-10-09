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شاهين تشارك في افتتاح الجلسة الحوارية لبرنامج الشباب الدبلوماسي

10/9/2024 7:08:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - شاركت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، في افتتاح الجلسة الحوارية لبرنامج الشباب الدبلوماسي في موسمه الثاني، ضمن إطار برنامج "شباب يقود" الذي ينفذه منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ووزارة الخارجية المغتربين، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز دور الشباب في المجال الدبلوماسي ومشاركتهم في صنع القرار.

وتطرقت شاهين لدى لقائها 40 شابة وشاباً في مقر المنتدى، إلى آخر التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية على المستويات كافة، والصعوبات التي تواجه عمل الحكومة على القيام بمهامها وأولوياتها، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية والتهجير التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد شعبنا.

وأكدت أن وزارة الخارجية تولي اهتماماً كبيرا بفئة الشباب ضمن رؤية الحكومة بضرورة تمكين الشباب الفلسطينيين وتوفير الدعم والفرص لانخراطهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهم قادة المستقبل وشركاء في التنمية والبناء.

واستعرضت شاهين طبيعة عمل الوزارة على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية، مؤكدة أن دولة فلسطين رغم التحديات الكبيرة تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة على صعيد حصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، كما تواصل الوزارة وسفاراتها وبعثاتها حول العالم جهودها من أجل حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على دولة الاحتلال لوقف عدوانها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق العدالة لشعبنا.

MENAFN09102024000205011050ID1108761432

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