شاهين تشارك في افتتاح الجلسة الحوارية لبرنامج الشباب الدبلوماسي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - شاركت وزيرة
الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، في افتتاح الجلسة الحوارية لبرنامج الشباب الدبلوماسي في موسمه الثاني، ضمن إطار برنامج "شباب يقود" الذي ينفذه منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ووزارة الخارجية المغتربين، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز دور الشباب في المجال الدبلوماسي ومشاركتهم في صنع القرار.
وتطرقت شاهين لدى لقائها 40 شابة وشاباً في مقر المنتدى، إلى آخر التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية على المستويات كافة، والصعوبات التي تواجه عمل الحكومة على القيام بمهامها وأولوياتها، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية والتهجير التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد شعبنا.
وأكدت أن وزارة الخارجية تولي اهتماماً كبيرا بفئة الشباب ضمن رؤية الحكومة بضرورة تمكين الشباب الفلسطينيين وتوفير الدعم والفرص لانخراطهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهم قادة المستقبل وشركاء في التنمية والبناء.
واستعرضت شاهين طبيعة عمل الوزارة على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية، مؤكدة أن دولة فلسطين رغم التحديات الكبيرة تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة على صعيد حصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، كما تواصل الوزارة وسفاراتها وبعثاتها حول العالم جهودها من أجل حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على دولة الاحتلال لوقف عدوانها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق العدالة لشعبنا.
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